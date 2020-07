Casado estalla contra Iglesias: "La inutilidad, los privilegios y la corrupción son lo que a él le caracteriza"

Pablo Casado mantuvo este jueves silencio tras ver como Pedro Sánchez abría el debate sobre la inviolabilidad del Rey Juan Carlos I, pero los ataques que han llegado en las últimas horas por parte de Podemos contra el actual monarca, Felipe VI, han hecho que el líder del PP estalle.

Lo ha hecho en Vitoria en el mitin de cierre de la campaña del candidato de PP+Cs, Carlos Iturgaiz. Después de ver como la dirigente de Podemos, Gloria Elizo, haya pedido la abdicación de Felipe VI, el presidente del PP se ha dirigido a Iglesias: "La inutilidad, los privilegios, la corrupción, la impunidad y el nepotismo que supuestamente critica de la monarquía es exactamente lo que a él le caracteriza. Todo eso lo ha hecho Pablo Iglesias en su paso por la política", ha sentenciado.

"Ni es útil ni defiende la igualdad"

Visiblemente enfadado, Casado ha explicado que el líder de Podemos "ni es útil ni defiende la igualdad ni está exento su partido de casos de corrupción". Recordaba ahí el líder popular el caso Dina, un escándalo "personal y truculento de extorsión a una mujer" que "Iglesias pretende tapar", ha explicado.

Para el líder del PP, los movimientos de Podemos "no van solo contra el Rey, van contra el sistema democrático constitucional y contra el estado de derecho y por eso tenemos que defenderlo".

Pide a Sánchez que "no calle"

Por ello, Casado ha exigido a Pedro Sánchez que "no calle" y que "salga a decir que él no pide ni la abdicación ni un referéndum sobre la monarquía". "Lo que no se puede tolerar es que el presidente del Gobierno no defienda al jefe del Estado, no puede callar y otorgar", frente a unos ataques que llegan desde La Moncloa.

"A Pablo Iglesias y a su jefe Sánchez les digo que lo inquietante y perturbador en España no es la monarquía, es este gobierno radical", ha sentenciado el líder del Partido Popular desde Vitoria.