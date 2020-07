El PP se la juega este domingo: Feijóo busca su cuarta mayoría e Iturgaiz mantener el tipo

Pablo Casado no espera sorpresas este domingo. Las previsiones que manejan en Génova para las elecciones gallegas y vascas de este 12 julio están claras. Por un lado, en Galicia, se espera que su candidato Alberto Núñez Feijóo consolide su cuarta mayoría absoluta. En el Partido Popular no quieren ni oír hablar de la posibilidad de que esto no suceda.

En cambio, en el País Vasco, el objetivo de Carlos Iturgaiz es mucho más modesto, "no perder demasiado". En estos momentos, los populares vascos tienen 9 diputados en el Parlamento autonómico conseguidos en su día por Alfonso Alonso. De cara al domingo, las encuestas les dan entre 6 y 7 escaños, lo que consideran "no sería un mal resultado" de confirmarse.

A pesar de la posible caída de representantes, desde Génova tratan de trasladar un clima de cierto optimismo y recuerdan que al PP vasco, los sondeos siempre les han dado "algo menos de lo que después se consigue en las urnas". Dicen desde el cuartel general de los populares que "Calos Iturgaiz ha finalizado con nota" una campaña complicada tras la marcha de Alfonso Alonso.

Casado, más en el País Vasco que en Galicia

"Carlos Iturgaiz ha ido ganando enteros en esta campaña", explican desde el Partido Popular. Quince días en los que el candidato del PP+ Cs ha destacado en el debate televisado contra Iñigo Urkullu y ha compartido hasta media docena actos y visitas Pablo Casado.

En Vitoria cerraron juntos este viernes la campaña y el pasado fin de semana, Iturgaiz consiguió algo insólito: que Pablo Casado e Inés Arrimadas compartieran escenario en un acto.

En cambio, en Galicia, se han marcado más las distancias. Feijóo y Casado han estado juntos dos días de esta campaña. Y a la que no se ha podido ver ni en esa autonomía ni en el País Vasco ha sido la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Este viernes, en una entrevista en Es La Mañana de Federico, Carlos Iturgaiz negaba que hubiera habido una "orden" emitida desde Génova para no invitarla a los actos de la campaña. Desde la cúpula popular explican que "ha seguido con su labor en el Congreso".

El temor a la "baja participación" en Galicia

A la espera de lo que suceda el domingo, el temor de los populares gallegos es el de la baja participación. Apuntan fuentes del partido que el miedo al coronavirus, sumado al buen tiempo que va a hacer este fin de semana en esa comunidad autónoma y la "confianza" en la victoria de Feijóo que han proclamado las encuestas, pueden jugar en su contra.

Son muy pocos en el PP los que creen que exista la remota posibilidad de no lograr la mayoría absoluta, pero aún así, piden "no confiarse" tras la campaña iniciada por la izquierda para "meter mied"o a la población tras el cierre de la comarca de La Mariña por un rebrote de coronavirus.

Así las cosas, este domingo será un nuevo examen para Feijóo e Iturgaiz, pero también para el líder del PP, porque tal y como apuntan fuentes populares: "Si gana Feijóo, será su victoria pero si pierde, será la derrota de Casado".