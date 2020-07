La coalición de gobierno PSOE-Podemos se estrella en su primera cita en las urnas

Son los dos únicos partidos políticos cuyo batacazo electoral no permite ver el vaso medio lleno. PSOE y Podemos fueron este domingo los grandes derrotados de la primera jornada electoral de la legislatura tras la conformación de su Gobierno de coalición progresista aunque la dimensión de la hecatombe fue mayor en el caso de la formación morada al pasar de 11 escaños a 6 en el Paīs Vasco y de 14 de su marca gallega En Marea a la extinción al no lograr representación parlamentaria.

En el caso de los socialistas se da un doble drama: de un lado, los malos resultados que dejan al PsdGa en tercera posición, sorpassado por el BNG que en 2016 ocupaba el cuarto puesto de representación, y al PSE instalado también en el tercer puesto con el único consuelo de reeditar su pacto de gobierno con el PNV. Del otro lado, la incapacidad de los socialistas de recoger parte de la fuga de voto de Podemos que recaen en el BNG en Galicia y Bildu en el País Vasco.

A primera hora de la tarde, cuando los primeros sondeos a pie de urna comenzaban a copar las portadas informativas, fuentes del Comité Electoral del PSOE bromeaban para ocultar el nerviosismo: "Sacamos el Albariño de la nevera pero mantendremos el Txacoli". Al final, no hubo brindis con ningún brebaje porque no hubo motivos.

No los tuvo Pedro Sanchez cuando renunció a acudir a Ferraz a hacer su tradicional seguimiento de la noche electoral desde el partido que lidera. A los mandos quedó el secretario de Organización , José Luis Abalos, quien no se asomó a la lúgubre sala de prensa hasta bien entrada la noche para hacer su valoración. Se quiso esperar a la valoración de los candidatos desde sus territorios y que empezó por la vasca Idoia Mendía, quien sacó pecho por "haber subido un escaño pese a una abstención tan elevada es un muy buen resultado". Y avanzó que "los socialistas vamos a utilizar cada papeleta en reconstruir económica y socialmente Euskadi".

Pero los importados mensajes de cara a la galería no pudieron eclipsar la sensación de fracaso. Desde La Moncloa admitieron sin paños calientes su sorpresa porque "no ha habido efecto Moncloa". No hubo el esperado efecto arrastre que suele mejorar los resultados de la formación que gobierna en la atalaya del Palacio de la Moncloa.