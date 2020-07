Marta Flor, sobre Stampa: "Me preguntas si el fiscal me ha dicho algo al oído? Cuando me pedía el teléfono????"

La letrada, Marta Flor, presumió de que el fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, le había "pedido su teléfono" mientras le hablaba "al oído". Libertad Digital ha tenido acceso a nuevos mensajes del chat jurídico de Podemos escritos por la abogada de la formación morada sobre el fiscal del caso Villarejo.

A principios del 2018, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional y entonces instructor de la causa, Diego de Egea, aceptaba la personación como acusación popular del partido de Pablo Iglesias en este caso

En marzo de ese año, los letrados de Podemos mantuvieron sus primeras reuniones laborales con los fiscales, Ignacio Stampa y Miguel Serrano. No obstante, las suspicacias en el equipo legal comenzaban después de un encuentro del 9 de mayo de 2018 al que acudieron la letrada, Marta Flor, y su compañero Alejandro Gámez.

Durante la citada reunión, Flor conversó principalmente con Stampa, mientras Gámez hacía lo propio con Serrano. Tras el encuentro, Gámez escribía lo siguiente en el chat jurídico de Podemos para informar a sus compañeros: "Resumen de la reunión de hoy: Buena sintonía. Les ha gustado nuestro escrito de proposición de diligencias de prueba, aunque no compartan algunas. Ambas sabemos nuestras posiciones y diferencias (Nosotros mediatizar el asunto, ellos más hormiguitas con la documentación secreta) y como podemos colaborar. Se ha dejado caer tener reuniones quincenales o mensuales. Que ahora es menos interesante por las pocas piezas que hay, pero en breves sera útil cuando tengamos un rompecabezas procesal gigante encima de la mesa".

A continuación, Gámez añadía: "En general, han acogido bien que nos sepamos el caso, que seamos activos y que vayamos a por todas dada la escasa información que tenemos. Marta Flor ¿Han dado algún cotilleo concreto?".

"La pieza de cohecho en Barajas del Comisario Salamanca quizás no sea la primera en salir adelante, porque están a punto de liberar otra (La de la detención de los cuatro abogados en Herrero y asociados) y alguna mas. Van a levantar el secreto sobre un montón de información", concluía el letrado de Podemos.

Marta Flor respondía entonces a Gámez con otro mensaje en el que dejaba entrever su buena conexión con el fiscal Stampa: "Gracias x el resumen Alejandro... Me preguntas si el Fiscal me ha dicho algo al oído😂? Cuando me pedía el teléfono???? Lo único que de casualidad he hablado de la doctora Pinto y les interesa la información de Nicolás la voy a buscar…".

Más de un año después, la que fuera máxima responsable del equipo legal del partido, Gloria Elizo, recriminó a Flor su "estrecha amistad" con Stampa porque podía poner en riesgo la causa. En junio de 2019, Flor era apartada temporalmente del caso Dina y la abogada Azahara Botella se hacía cargo de la defensa de Iglesias y de Dina Bousselham.

En octubre de 2019, se produce el despido de la letrada Azahara Botella por "fin de obra" y los letrados José Manuel Calvente y Mónica Carmona son 'purgados' tras denunciar irregularidades internas de Podemos. Marta Flor se convierte entonces en la coordinadora del Equipo Legal de la formación morada, ocupándose de la defensa de Iglesias y Dina.

La Fiscalía de Madrid investiga a Stampa

La Fiscalía de Madrid anunciaba el pasado viernes la apertura de una investigación penal al fiscal Stampa por presunta revelación de secretos. El Ministerio Público adoptaba esta decisión después de la denuncia presentada por Vox, tras desvelarse en los medios los mensajes de Flor sobre Stampa. Mientras estas diligencias se lleven a cabo, la investigación interna de la Inspección de la propia Fiscalía General a Stampa queda en suspenso.

Tal y como desvelaba este diario, Stampa sigue contando con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón. Fuentes de esta institución aseguraban que la actuación de Stampa en el caso Dina ha sido "impecable" y que los mensajes publicados del chat jurídico de Podemos no demostrarían "ninguna irregularidad, ni ilegalidad" del fiscal.