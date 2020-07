Feijóo, al Gobierno: "No tenemos una herramienta jurídica para gestionar la situación de pandemia"

Tras conseguir su cuarta mayoría absoluta en Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha concedido una entrevista a Es la Mañana de Federico en la que ha explicado que "no va olvidar en su vida el apoyo" que le han dado los gallegos en las elecciones del pasado domingo, "y en medio de una pandemia", y que ahora busca "devolver el caudal de confianza que han tenido" convirtiéndole de nuevo en presidente.

Feijóo ha asegurado que le "preocupa la política diaria y gestionar la realidad" que en estos momentos pasa por tratar de salir de la crisis del coronavirus, ya que "estamos en una situación de riesgo que puede ir aumentando". Por ello, ha pedido no relajarse.

El presidente gallego ha afeado durante la entrevista en esRadio la actitud que está teniendo el presidente catalán Quim Torra a la hora de afrontar esta crisis después de que intentara burlar a la juez y pidiera a los ciudadanos de Lérida que acaten el confinamiento negándose a solicitar al Gobierno la aplicación del estado de alarma, como le indicó la magistrada.

Feijóo ha recordado que, en estos momentos, las comunidades "no pueden declarar el estado de alarma, podemos declarar alerta sanitaria y podemos actuar en determinadas actividades económicas, pero no con el derecho fundamental de la movilidad".

"Desde el Gobierno lo prometieron, pero no lo hicieron"

Eso sí, ha explicado que este tipo de situaciones como las que se están dando en Cataluña se deben a que en las CCAA "no tenemos una herramienta jurídica para gestionar la situación de pandemia". "Hemos advertido desde hace meses que en nuestro país necesitamos la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública para que, sin necesidad de declarar el estado de alarma, se autorizase al Gobierno o a las autoridades autonómicas a tomar decisiones sobre la movilidad por razones de riesgo sanitario". "Desde el Gobierno lo prometieron, pero no lo hicieron", ha lamentado.

En estos momentos, "no tenemos una herramienta jurídica legal para gestionar la situación de pandemia, ni filtros adecuados en los aeropuertos para ver quién entra y quién no", ha lamentado Feijóo que ha advertido que "estamos en una situación de riesgo que puede ir aumentando conforme vaya pasando el verano, y en octubre, con millones de personas que han visitado España, con la bajada de temperaturas y el virus de la gripe" no va a ser un "cóctel fácil de digerir".

"Creo que conviene dejarse de bromas, hacer una inmediata modificación de la Ley de Salud Pública y no ver a presidentes autonómicos que dicen que pueden declarar el estado de alarma. Esto que es muy serio, y que acredita la reputación de un país, lo tenemos un poco desordenado", ha lamentado.

"Nuestra contabilidad produce sospechas a la UE"

El presidente gallego también se ha referido a las ayudas de la Unión Europea para hacer frente a la crisis del coronavirus: "Los regalos son en la noche de Reyes", ha ironizado. "Pensar que nos van a regalar dinero es un poco naif", ha avisado al Gobierno.

"Que la Unión Europea debe de activar un presupuesto de emergencia no debemos de cuestionarlo", ha explicado Feijóo, pero "decir que queremos transferencias incondicionadas, dinero limpio sin condición, eso no tiene predicamento". Para el presidente gallego, lo que hay es un problema de "credibilidad" con las cuentas públicas españolas: "Nuestra contabilidad produce sospechas a la UE y eso es gravísimo".

"En este momento, todos tenemos que ayudar para hacer ver al Gobierno que no estamos en contra de que las autoridades europeas apuesten por el sur de Europa y, por otro lado, para que vean que nuestros planteamientos son sólidos", ha explicado.