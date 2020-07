Marta Flor: "Esta mañana he abierto un chat con Ironman (Stampa) para pasar una cosa que habíamos hablado"

La abogada de Podemos, Marta Flor, abrió un chat de mensajería instantánea para intercambiar información con el fiscal Anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa.

La Fiscalía de Madrid anunciaba el pasado viernes la apertura de una investigación penal al fiscal Stampa por presunta revelación de secretos, tras desvelarse en los medios de comunicación varios mensajes de Marta Flor en los que se refiere al presunto intercambio de información secreta con el fiscal Stampa.

Libertad Digital ha tenido acceso a nuevos mensajes del chat jurídico de Podemos escritos por la letrada de la formación de Pablo Iglesias. Desde marzo de 2018, los fiscales Anticorrupción de la causa, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, habían comenzado a celebrar reuniones de trabajo con los letrados de Podemos, después de que el juez instructor hubiese aceptado la personación de la formación morada en el caso como acusación popular.

El 14 de mayo de 2018, Marta Flor escribía a sus compañeros del Equipo Legal de Podemos sobre el fiscal Stampa, al que denominada en clave "Ironman": "Esta mañana he abierto un chat con Ironman para pasar una cosa que habíamos hablado de la doctora Pinto x lo que ya empezamos a tener más contacto...y hablaron de reunirse cada 15 días...".

A continuación, Marta Flor añade que dispone de información y pregunta a su entonces jefa a qué periodista se la debe filtrar: "Y como dice Alejandro (Alejandro Gámez, abogado de Podemos) tenemos más información a qué periodista Gloria (Gloria Elizo, exresponsable del equipo jurídico de Podemos) se la damos???".

Tres días más tarde, el 17 de mayo, Flor escribe: "El Fiscal me ha escrito para decirme que no se ve bien el archivo que le mandé y que se lo lleve en Pen Drive ... Es la oportunidad ... Alejandro (Alejandro Gámez) puedes coger el pendrive u hoy o mañana vamos a verles?".

Gloria Elizo contesta "espera Marta" y Flor afirma en el chat: "Ok Gloria yo espero órdenes...? pero yo puedo soltarle el drama Inda de la sentencia (caso Granadinas en el Tribunal Supremo) y preguntar que si hay algo en Tándem como cosa mía personal...". Elizo replica entonces escueta y rotunda: "No".

Fuentes conocedoras del caso aseguran a este diario que existía "un intercambio de información muy fluido entre Stampa y Flor". Es decir, el fiscal Anticorrupción proporcionaba datos sobre la causa a la abogada de Podemos y ésta hacía lo propio con la Fiscalía.

Tal y como desveló este diario, el abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, reprendió a su entonces compañera del equipo jurídico de la formación morada, Marta Flor, por querer enviar "extraoficialmente" información sobre el caso Dina a los fiscales Anticorrupción de la causa.

Calvente escribía: "Yo no soy partidario de enviar nada si no es estrictamente necesario". Flor respondía "yo esto sí lo veo necesario" y el abogado purgado de Podemos contestaba muy molesto a la letrada: "¿Para qué? Si nos vamos a personar no tenemos que aportar nada, ya lo verán en el escrito de personación. No tiene ningún sentido enviar extraoficialmente una cosa que vamos a presentar nosotros por escrito".

"Me preguntas si el fiscal me ha dicho algo al oído? Cuando me pedía el teléfono????"

Según reveló LD, la letrada, Marta Flor, presumió de que el fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, le había "pedido su teléfono" mientras le hablaba "al oído". Tras una reunión celebrada el 9 de mayo de 2018 en la sede de Anticorrupción, el abogado de Podemos, Alejandro Gámez, escribía en el chat jurídico de la formación: "En general, han acogido bien que nos sepamos el caso, que seamos activos y que vayamos a por todas dada la escasa información que tenemos. Marta Flor ¿Han dado algún cotilleo concreto?".

Marta Flor respondía entonces a Gámez con otro mensaje en el que dejaba entrever su buena conexión con el fiscal Stampa: "Gracias x el resumen Alejandro... Me preguntas si el Fiscal me ha dicho algo al oído?? Cuando me pedía el teléfono???? Lo único que de casualidad he hablado de la doctora Pinto y les interesa la información de Nicolás, la voy a buscar…".