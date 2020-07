Sánchez ofrece a Holanda el chalé reformado de Pablo e Irene como aval

El Mundo

Más cositas sobre los líos de Iglesias, que no gana para disgustos. Bueno sí, sí que gana, gana bastante. "Caso Dina": "Quieren que pensemos que es un robo". "Los abogados de Podemos sospechan que el supuesto robo del móvil era simulado". Ya decíamos algunos que tenía un tufillo raro. Te llevas un móvil con fotos erótico-festivas que pueden comprometer a todo un vicepresidente a Ikea y ¡oh, casualidad!, te lo choran. Raro, raro, raro. En cuanto al tortazo del machito de Galapagar, "Iglesias impone la ley del silencio tras el batacazo electoral de su proyecto". ¿Qué proyecto? Iglesias no tiene más proyecto que el de mantenerse él y su señora en Moncloa, como Sánchez. Lo de cargarse a la prensa, la Constitución y la Monarquía no pasa de ser su sueño húmedo. Otro de sus sueños húmedos.

Los columnistas analizan cada uno a su modo el resultado de las elecciones. Arcadi Espada concluye que "los resultados electorales confirman que la izquierda española ya no tiene futuro sin el nacionalismo", en la misma línea que señalaba ayer Jiménez Losantos. Ellos se lo han buscado. Como dice Bustos, "tanto mendigaron PSOE y Podemos la bendición nacionalista para aislar a la derecha que los nacionalistas hicieron lo que saben: robarles los votos después de la cartera". Perdona, Bustos, la cartera nos la han robado a los demás. "La deslealtad de unos y el sectarismo de otros están descomponiendo el Estado nación autonómico en las Autonomías Confederadas de España".

Y bueno, ayer se fue Pedro Sánchez de gira a pedir pasta a Europa, que es mejor pedir que robar. La primera parada fue en Holanda, donde trató de convencer al presidente Rutte de que nos regalara la guita a cambio de su porte de galán, sus orejas romboides y sus anchos hombros. "Sin reformas no habrá ayudas", le espetó el antipático holandés. Vamos, que no le sedujo nada la cara bonita del presidente más guapo de Europa, qué disgusto.

El País

Lo de El País es de tal envergadura que hay que rociarlo con hidroalcohol. Veamos lo que lleva y lo que no lleva. Para empezar, no dice ni pío del fiasco de su presidente en Holanda, con lo que le gusta al periódico gubernamental lucir palmito internacional de Sánchez. Pues oye, que nada. Los titulares principales son para Torra y Villarejo para intentar desviar la atención del caso Iglesias. Sobre las elecciones, "Podemos se aferra al Gobierno de coalición tras su descalabro" y "barones del PP animan a Casado a seguir la línea centrista de Feijóo" y echar a Cayetana. Ni palabra del fracaso del PSOE.

Dice El País que "el PSOE teme que Iglesias vire a posiciones menos moderadas". ¿Teme el PSOE que Iglesias se radicalice aún más? Pues le falta entrar en el Congreso con dos pistolas colgando del costado.

Un editorial criticando a Torra, un recurso habitual de este periódico cuando no quiere hablar de otras cosas. Y un artículo vomitivo de Aizpeolea contando las virtudes de los herederos de ETA. "Desde fuera de Euskadi solo queda en la memoria su historial impresentable de participación y colaboración con ETA. Pero en Euskadi tiene una memoria añadida: su trabajo de apostar por las vías políticas y contra el terrorismo. EH Bildu es un partido legalizado, que rechaza en sus estatutos la violencia de ETA y participa en los parlamentos. Algunos de sus dirigentes tienen una deuda pendiente con las víctimas del terrorismo", su jefe Otegi, sin ir más lejos, pero vamos, que tampoco nos vamos a poner tiquismiquis. Pusieron la nuca a tiro de sus pistolas, oiga, a quién se le ocurre.

ABC

"El Rey defiende la libertad como oxígeno de las democracias". El Rey debió ser otro de los que descorchó el champán el domingo por la noche con el tortazo de Iglesias. "Podemos se hunde y su líder se aferra a la coalición". "Los críticos culpan a Iglesias del batacazo". ¿Qué críticos? En Podemos no hay críticos. Podemos es Pablo, la favorita actual y el mayordomo Echenique.

Luis Ventoso le hace un "esquema de las razones del sopapo" y se lo ofrece "gratis, a cambio de una birra fría y unos cacahuetes a la vera de la piscina ajardinada de Villa Galapagar". Ventoso, me decepcionas, ofrecerte a pisar esa ciénaga a cambio de una cerveza. ¿Y si te contagias?

El esquema es demasiado extenso para reproducirlo. Además, ya lo simplificó Espinar. "Endogamia, incapacidad para llegar a acuerdos, sectarismo, agresividad indiscriminada con los medios, expulsión sistemática de la disidencia y el talento, burocratización que impide desarrollar iniciativas locales, autoritarismo… La autocrítica es fácil de hacer". Que es una machista impresentable, un arrogante insoportable, un maltratador de libro y un ser despreciable que provoca asco a cualquier persona decente.

ABC ya ve a Casado en la presidencia del Gobierno. "Casado se abraza al modelo Feijóo con el objetivo puesto en la Moncloa". Casado nunca será Feijóo. Aparte de que el gallego gobierna sin oposición, mientras que Casado está en la oposición con un gobierno de extrema izquierda radical que lo trata con una agresividad y un desdén con el que es difícil ser moderado.

Jesus Lillo se pone gracioso sobre la visita de Sánchez al holandés. "Sánchez lo quiere todo y lo quiere gratis. Pedro Sánchez no quiere otras reformas que las que figuran en el guión de su coalición con Unidas Podemos y con eso no te dan un euro en Europa". Que se lo digan a Rajoy. "Esto de aquí que ven ustedes es lo que teníamos firmado" mi Pablo y yo, dice Sánchez. "Con eso no le llega, dice el de la ventanilla". "Pues ponemos como aval el chalé de Pablo e Irene". "Tampoco". "Le han hecho un montón de reformas". "Que no es eso", que no te enteras, guaperas.

La Razón

"Moncloa, ante el batacazo de Iglesias: perderá peso". Ja, Iglesias morirá matando. "El vicepresidente no levanta cabeza, encabeza polémica tras polémica y ahora el rechazo de los electores en las urnas". Hurra, hurra, y hurra. Y nos cuenta que Podemos "no reúne a su ejecutiva". ¿Qué pasa? ¿No estaban Irene y el mayordomo Echenique ayer en Galapagar? Porque esa es la ejecutiva de Podemos.

El editorial se dirige a Casado… o no. "Existe un sector amplio de la ciudadanía que rechaza la política de extremos, gruesa y apuesta por la moderación. De ahí que sea imprescindible para las aspiraciones del PP y de su presidente Pablo Casado, que acentúe su vocación de centro derecha, moderada, abierta a un amplio espectro social, y no se deje arrastrar al barro de la pelea cainita, de trincheras irreconciliables". ¿El editorial es para Casado o para la 'marquesa ultra' del PP? A Marhuenda se le entiende todo.