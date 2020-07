Dos días después de la victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y los malos resultados de la coalición PP+Cs en el País Vascos el diario ABC ha publicado una encuesta en la que asegura que Pablo Casado y el PP superarían a Pedro Sánchez y ganarían unas elecciones generales.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha recordado que "las alternativas de gobierno no se construyen en dos días". En este sentido ha dicho que "el actual Gobierno provoca una enorme angustia en una parte de la población y esa angustia e inquietud acaba generando impaciencia". El político catalán ha señalado que "no podemos olvidar que el PP lleva dos años en la oposición, ni que Zapatero y Rajoy estuvieron siete".

Fernández cree que "Pedro Sánchez va a estar muchos menos" gobernando y ha asegurado que "todavía la alternativa del PP se está construyendo y ahora ya hemos conseguido una cosa que hace un año no teníamos, que es que todo el mundo sabe que la única alternativa a Sánchez es el PP". "De ahí viene que estemos empatados o por encima en las encuestas y ya estamos situados en la pista de salida para ganar las elecciones y provocar un cambio político en España", ha apuntado.

En clave catalana ha comentado que "la media de las nueve encuestas publicadas en Cataluña le da a Cs 13 escaños y a nosotros 9 y un punto y medio de diferencia". Fernández ha dicho que "estamos bastante igualados ya no se puede hablar del 36 a 4 en el que estábamos. Podría ser incluso que Cs hubiera cogido una tendencia descendente imparable".

Sobre la postura de Cs ante una posible coalición electoral con el PP ha indicado que "es difícil saber lo que desean mis compañeros de Cs, creo que desearán lo que Arrimadas les diga que digan". El presidente del PP catalán ha asegurado que "van cambiando de opinión". También ha recordado que "Cs hoy es el socio preferente de Sánchez" y ha dicho que "eso a lo mejor ha tenido alguna consecuencia en la percepción que tenían muchos ciudadanos sobre esa unión".

Alejandro Fernández ha señalado que "en Cs han tomado una serie de decisiones que nada tiene que ver con su espíritu fundacional". Ha remarcado que "el camino ganador en Cataluña es el que emprendió Cs y, por circunstancias incomprensibles, decidió abandonar". El político popular ha reconocido que ese es "el camino que quiero recuperar y liderar desde el PP" y que se basa en "una batalla ideológica contra el nacionalismo que está destruyendo la sociedad catalana". También ha explicado que aunque se enfrentan "a Torra y sus muchachos" además "hay que combatir ideológicamente y garantizar que, cuando gobernamos, lo hacemos bien. Ese será el mensaje que trasladaremos a la ciudadanía".

El presidente del PP en Cataluña también ha hablado del resto de partidos catalanes. Ha contado que "aunque el proceso no haya acabado y esté mutando la crisis ha resituado el eje izquierda-derecha". Este eje "en Cataluña había desaparecido completamente en los últimos 8 años hasta el punto de que la CUP ha marcado las políticas públicas". En este sentido el político catalán ha dicho que ha "detectado" que "esos temas que antes ignoraban, como los impuestos que han multiplicado en la pandemia, empiezan a preocupar a la gente".

Álvarez de Toledo y la defensa de la Constitución

También ha salido en defensa de la diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Ha dicho que es "una voz imprescindible en la política española, no sólo por talento y formación sino porque es la voz que, curiosamente, en algún momento Cs en Cataluña representó". Para Fernández es "la reivindicación de la España de los libres e iguales".

"Esa idea que es puramente constitucional me parece pintoresco que se considere de extrema derecha" ha señalado Alejandro Fernández. El político piensa que "si no somos capaces de defender las instituciones y el espíritu de la Constitución se la van a cargar, y eso sólo se puede hacer con un discurso político muy bien armado que consiga que la gente valore lo que tiene y que no le reste importancia".

Fernández cree que "evidentemente hay una operación en marcha que quiere liquidar la Constitución y la monarquía parlamentaria". El político ha asegurado que "no triunfará si somos capaces de movilizar a la mayoría de españoles que no quieren ese cambio". En referencia a las noticias sobre el rey emérito ha apuntado que "más allá de conductas no ejemplares, los últimos 40 años de la historia de España son los mejores que hemos vivido y que esto hay que preservarlo".