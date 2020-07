Álvarez de Toledo: "El verdadero desafío del PP no es las formas sino el fondo, articular un proyecto alternativo"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que "el verdadero desafío que tiene el PP no es de formas sino de fondo". "Creo que existe un verdadero riesgo de un cambio de mayoría social en España. Eso se ve en la normalización de un partido político que no condena el asesinato, por ejemplo, o en los ataques a la monarquía nada menos que desde la sala de prensa de La Moncloa".

Ante ese "riesgo", la portavoz de los populares cree necesario "articular un gran proyecto político alternativo. Y ese proyecto político pasa, por una parte, por la denuncia de lo que está haciendo el Gobierno, y en otra parte, por articular ideas nuevas. Ideas nuevas en torno a un proyecto político, económico y también cultural", ha explicado a su salida del Comité Ejecutivo de los populares de este miércoles en el que Casado ha asegurado que el PP siempre "ha estado en la moderación".

"¿Qué significa la palabra moderación?"

Sobre el debate de las formas, Álvarez De Toledo se ha preguntado también "¿qué significa realmente la palabra moderación? Pues la palabra moderación si lo concretamos en políticas tangibles, una política de moderación sería, por ejemplo, apoyar un Gobierno de concentración constitucionalista o apoyar los Presupuestos Generales del Estado o apoyar al Gobierno en tantos otros ámbitos".

Pero para ello, "es imprescindible tener un interlocutor válido del otro lado", algo que en estos momentos no sucede. "Existe un Gobierno de concentración, pero es un Gobierno de concentración anticonstitucionalista, lo cual evidentemente estrecha el margen de maniobra".

"Muchos de los que nos recomiendan moderación, en realidad lo que buscan en realidad es acallarnos y silenciarnos. Y eso no se puede aceptar. Moderación no se puede confundir con la sumisión. Cuando la señora Montero, el señor Ábalos, el señor Iglesias o el señor Sánchez nos recomiendan moderación yo sé lo que en realidad buscan, buscan silenciarnos y acallarnos. Y eso no va a ocurrir", ha asegurado para después insistir en que "la moderación no es un proyecto político como no es la radicalidad un proyecto político. Insultar o dejar de insultar no forma parte de un proyecto político es una cuestión de buena educación. En la política no se insulta y punto, no lanzamos exabruptos. Se pueden denunciar hechos, a veces de manera firme y clara, y que eso suene duro, pero eso son hechos que se denuncian, eso no es radicalidad".

Por ello, reiteraba la portavoz del PP: "Creo que el verdadero desafío del PP no es las formas sino el fondo, la articulación de un gran proyecto político alternativo al que conforman la izquierda y el nacionalismo más radical".