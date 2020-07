Boti García celebra el "Día de la Visibilidad no Binaria" y deja en shock a miles de usuarios

La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dependiente de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y dirigida por Boti García, ha celebrado "el Día de la Visibilidad no Binaria", ante la perplejidad de miles de usuarios que no entendían el concepto, que propone una de las instituciones del Estado español y que está gobernada por Podemos.

"En un día como hoy se celebra el Día de la Visibilidad no Binaria. Desde esta Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos #LGTBI reivindicamos el respeto y la dignidad de todas las personas, incluidas las que no se sienten representadas en el binarismo de género", señalan en el comunicado de la Dirección General de Diversidad Sexual.

Acompaña al mensaje una bandera con de franjas amarilla, blanca, lila y negra. Esta vez, los colores nada tienen que ver con la bandera del movimiento LGTBI, por lo que los empleados a sueldo del Estado, han inventado una nueva enseña para lo que denominan "la Visibilidad no Binaria". Pero, ¿qué quiere decir Boti García? ¿Su estratosférico sueldo (80.000 euros anuales de media) lo emplea en crear expresiones bizarras? ¿Acaso puede visibilizarse algo que no existe? ¿Cuál es su objetivo?

El diccionario de los credos izquierdistas, que se va actualizando a medida que dividen hasta el infinito a grupos o colectivos sociales, recoge que la definición "género no binario" se refiere a los que no se reconocen como hombre ni mujer. Es decir, dichas personas se pueden identificar con un tercer género o, en su defecto, con ningún género, algo parecido a definirse con el sexo de los ángeles: ninguno.

O sea, en este caso, la ideología identitaria de la ultraizquierdista y de marcado perfil antihombres, Boti García, apunta ahora a no identificarse con ningún aparato reproductor, ya sea femenino o masculino, pese a que lo tengas. Porque claro, la biología es inevitable. Pero los enemigos de la realidad, como la Directora de Diversidad Sexual, necesitan renovar la munición de cara a sus clientes-votantes. Y la ortodoxia de género varía al antojo de la comunista.

Entre las identidades no binarias se encontrarían los ágeneros, bigéneros, trigéneros, de género fluido, pangénero, o los del Tercer Sexo. En este sentido (si es que lo tiene), "las personas no binarias pueden o no percibirse a sí mismas como un individuo perteneciente parcial o totalmente a un género, sino que presentan un tipo de inconformidad que les permite atribuirse características especiales de determinados géneros para satisfacer su deseo de identidad", aclara la Wikipedia.

Siguiendo esta tesis, con origen en el marxismo cultural, concluiríamos que un cargo con rango general de directora de Estado, como Boti García, plantea que un ser humano podría ser lo que quisiera su cabeza imaginar, desprendiéndose de su cuerpo físico. En este caso, atañe a la sexualidad como tal, lo que ya de por sí es disparatado, pero si esta idea avanza, el planteamiento podría ser aún más esquizofrénico. En la línea de sus pesquisas, si se conmemora el Día de las personas que creen tener el sexo de los ángeles, ¿por qué no ver el Día de los Humanos que se sienten Elefantes y luchan por no ser discriminados?

Enfado monumental

A este respecto, el enfado de los usuarios en las redes sociales, que ven derrochar el dinero público en este tipo de reivindicaciones, ha sido mayúsculo.

Estoy trabajando desde las 7:00... tengo una pregunta:

¿Cobráis por esto? — DON🥃DRPR (@DonDR_4ever) July 15, 2020

Hay que cerrar esta malversación inmediatamente. — Monolocus (@Monolocus) July 15, 2020

Soy un helicóptero Apache no binario, puedo llevar misiles antitanque y misiles antiaéreos. — Un Ilegal 🏴‍☠️ (@UIlegal) July 14, 2020

Lo mismo esto explica el hostiazo que os habéis pegado en las autonómicas vascas y gallegas... — Carmen 🖤 (@Virabhadra_1) July 14, 2020

El gobierno socialcomunista lo llama igualdad, pero esto no es más que un chiringuito para colocar amiguetes. En Europa ya se han dado cuenta. — Puigdemonty (@Puigdemonty) July 14, 2020

Preparad las maletas que cuando vengan los hombres de negro de Europa a chapar direcciones generales gilipollescas vais a ser los primeros en caer... — Tomás F. Terrados💙 🇪🇸✡✝🖤 (@TomasFTerrados) July 14, 2020