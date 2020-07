Feijóo recomienda un discurso "centrado" y Casado le responde: "Siempre hemos estado en la moderación"

Nada mas llegar a la sede del Partido Popular de calle Génova 13 de Madrid, en la que este miércoles se celebraba la reunión del Comité Ejecutivo de la formación, Alberto Núñez Feijóo, quiso mandar un mensaje a Pablo Casado. El presidente de la Xunta de Galicia advirtió al líder del PP de que, tal y como ha sucedido en Galicia, con un discurso "centrado y templado", los "populismos de derecha e izquierda", en referencia a Vox y también a Podemos, podrían quedar fuera del Congreso en las próximas elecciones.

En la línea de otros barones como el andaluz Juanma Moreno, Feijóo insistía en pedir un Partido Popular "centrado, templado y capaz de aglutinar a 10 millones de españoles. Es es el mejor servicio que le podemos hacer a España".

Palabras a las que quiso responder minutos después Pablo Casado en su intervención pública ante el Comité Ejecutivo: "A nosotros, nadie nos tiene que llevar a la moderación porque siempre hemos estado en ella, pero nadie nos debe apartar tampoco del combate contra la radicalidad de algunos".

En el Partido Popular consideran que la estrategia de Casado no debe cambiar ya que "siempre ha estado en el centro". Precisamente, el líder popular hizo referencia a ello asegurando en su discurso que "al Gobierno hay que responderle ensanchando el partido hacia el centro", pero también hay que "volver a ilusionar" a los votantes que "han optado por candidaturas a nuestra derecha y que han logrado un parlamentario al coste de restar dos escaños para el constitucionalista en Vitoria", decía en referencia a Vox.

"Los extremos en Galicia no han entrado en el Parlamento"

Mensaje que enviaba el líder del PP después de que Feijóo asegurase que las elecciones del domingo en Galicia "dejaban atrás el populismo de un lado y de otro. Hemos dicho que no a la política frívola y del tuit. Los extremos en Galicia no han entrado en el Parlamento", explicó sin mencionar directamente a Podemos y a Vox.

Eso sí, aunque no les nombró, sí que tuvo un mensaje para ellos: "Cuando se le habla a la gente claro, el populismo no entra. No entra ni el populismo de extrema derecha ni el de extrema izquierda. Eso no tiene cabida en la España constitucional ni en la España actual", continuaba Feijóo que sentenció: "No me resigno a ver cómo sale del Congreso en las siguientes elecciones y se recompone el centro derecha en España que es la única alternativa al Gobierno".

"No hay que cambiar nuestros principios por las modas que pueden durar unos meses o unos años. El PP no es frívolo, es un partido de Estado", añadió un Feijóo que, a puerta cerrada, que sus aspiraciones políticas están "colmadas" tras conseguir su cuarta mayoría absoluta.