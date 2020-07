El PP respalda a Felipe VI frente a los "ataques de ministros del Gobierno"

Al término del acto celebrado este jueves en la plaza de la Armería del Palacio Real en homenaje a las víctimas del coronavirus, desde el Partido Popular han querido recordar a los fallecidos por la pandemia pero también mandar un mensaje de apoyo al rey Felipe VI frente a los "ataques" que llegan por parte de "algunos ministros" del Gobierno.

Tras lamentar "que aún no sepamos el número real de víctimas" y "reivindicar la labor de los héroes anónimos" como médicos, transportistas o profesores durante la pandemia, Pablo Casado ha querido mandar un mensaje de respaldo a la casa real: "Es una institución esencial que es el símbolo de la continuidad histórica de España. Desde el PP defendemos a la Jefatura del Estado y a su majestad, el Rey, frente a los ataques que están viniendo ya de algunos ministros del propio Gobierno".

Feijóo: "La prioridad es luchar contra la pandemia"

También se ha pronunciado sobre este asunto el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha explicado que la prioridad del país debería ser la lucha contra el coronavirus y la "pandemia económica en ciernes" y no "desviar el asunto" para cuestionar la Constitución, la monarquía parlamentaria o el modelo democrático.

"Un país que pierde las prioridades es un país que se pierde en el maremágnum de los problemas y, en estos momentos, hay una investigación abierta. Investíguese". Eso sí, Feijóo ha denunciado que se está "intentando priorizar una de estas investigaciones", en referencia a la de Juan Carlos I, "para ocultar las demás".

"Es un juego muy antiguo: poner delante un problema cuando tengo otros tantos detrás que no me interesa que se conozcan. Yo no voy a participar en esto porque para mí el principal problema que hay en España es que no hay una legislación adecuada para gestionar los brotes de la pandemia", ha sentenciado.

Ayuso: es "insensato" abrir un debate sobre la monarquía

En esta misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que España le "debe mucho" al rey emérito Juan Carlos I y ha tildado de "insensato" abrir un debate sobre la monarquía, que ha traído al país 40 años de estabilidad.

"Creo que lo que funciona hay que dejarlo y no reformarlo, y ahora la monarquía no es un problema para los españoles. Yo defiendo a la institución monárquica, a lo mejor a otros no, pero a este país la monarquía le ha sentado bien, y ahora tenemos al rey Felipe VI que es un grandísimo representante de todos los españoles", ha insistido.