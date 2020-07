La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atendido este viernes la llamada de Es la Mañana de Federico, y ha avanzado muchos de los proyectos que ha aprobado el Gobierno autonómico y que verán la luz durante esta legislatura, como el gran proyecto de Madrid Nuevo Norte que "traerá 250.000 puestos de trabajo" y que será "una ciudad dentro de otra ciudad".

No ha esquivado las preguntas sobre la ceremonia celebrada este jueves en Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha lamentado no haber escuchado la intervención en la misma de algún sanitario madrileño durante "la ceremonia de la ONU que se celebró frente a un pebetero", ya que Madrid y sus profesionales han sido los que más duro han recibido el golpe del coronavirus, según ha recordado Díaz Ayuso. Ahora en Madrid "estamos bien, tenemos una media de 13 contagios diarios en una comunidad de 7 millones de habitantes", decía Ayuso, "aunque le pese al Gobierno y su entorno mediático".

En este sentido, Díaz Ayuso recordaba que "en los peores momentos de la pandemia en Madrid tuvimos una noche en la que murieron 900 personas. Hemos vivido una guerra y no vamos a volver a esa situación". Según ha explicado, "suelo compararlo con un incendio. En aquellos momentos teníamos un incendio sin control, pero ahora tenemos muchos cortafuegos" para evitar volver a una situación como aquella.

Esto, dice Ayuso, pone muy nervioso al Gobierno de Sánchez e Iglesias "que siempre se está midiendo con nosotros". Pese a todo, "en Madrid la situación es buena. ¿Y por qué es buena? Pues, por ejemplo, porque la Cibeles está vacía" (después del título liguero del Real Madrid), recordaba. Según ha dicho Ayuso "esto pasa porque en Madrid lo hemos pasado francamente mal y la gente en Madrid va con mascarilla de manera responsable y los que vienen a Madrid de otras comunidades lo dicen. Aquí no estamos relajados. Somos adultos. El 85% de los madrileños está cumpliendo con la mascarilla que es obligatoria en transporte público, lugares cerrados y otros lugares donde no sea posible mantener la distancia de seguridad". Además, añadía, "hay rastreadores".

Hospital Isabel Zendal

Y mientras, "nos vamos reforzando, estamos construyendo el hospital de pandemias", que ha avanzado, se llamará Isabel Zendal, en honor a la enfermera que acompañó a la Expedición Balmis a América para frenar la viruela en los territorios españoles de ultramar a finales de 1803. Zendal es considerada por la OMS como la primera enfermera de la historia en misión internacional.

En definitiva, decía la presidenta de la CAM, "estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y está funcionando. El entorno mediático del Gobierno siempre esté vertiendo sospechas".

La vuelta al cole en septiembre

Sobre las previsiones para este año, Díaz Ayuso ha destacado que su Gobierno está trabajando con varios escenarios en el corto y medio plazo ya que "no sabemos si la vuelta al cole en septiembre se hará o no con rebrotes. Nadie se imagina la complejidad con la que estamos trabajando".

Madrid Nuevo Norte

Y al mismo tiempo que el Gobierno autonómico se ocupa de mantener a raya los contagios del virus, también se ocupa de impulsar el relanzamiento económico de la comunidad que es la locomotora de España. En este sentido, ha anunciado que "por fin Madrid Nuevo Norte ve la luz, después de décadas de desencuentro". El próximo martes se presentará en la Real Casa de Correos la maqueta con el proyecto. "Se va a construir una ciudad dentro de la otra al norte de Plaza Castilla y va a traer a nuestra comunidad en torno a 250.000 empleos". Según ha dicho la presidenta, "va a ser el mayor desarrollo del sur de Europa".

Pero este proyecto no llega solo. A Madrid Nuevo Norte se le añaden las obras de mejora del Canal de Isabel II con otros 50.000 puestos de trabajo y un buen número de planes y proyectos a poner en marcha: Plan para eliminar trabas burocráticas a aquellos que quieran emprender e invertir en Madrid, reactivación de la hostelería, revolución de la Formación Profesional Dual, planes de Vivienda, anillo verde, un plan de desarrollo para los municipios de Madrid, etc.

Una situación endiablada

Preguntada por la acción de gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid, Díaz Ayuso ha reconocido que "la situación es endiablada para mí con cientos de querellas por las residencias de ancianos" que buscan, dice "paralizar mi acción de Gobierno". Incluso, añade, "he tenido dificultades para bajar impuestos en la asamblea de Madrid" y no se ha olvidado de "la comisión de investigación, que no es de investigación, sino de dolor, y que han entregado a la izquierda". Por todo ello, "llevar el Gobierno autonómico es dificilísimo".

Vox y Ciudadanos

Sobre Vox, Díaz Ayuso ha dicho que "en muchas ocasiones tiene razón en sus planteamientos, pero a la hora de exponerlos la van perdiendo", y respecto a Ciudadanos "es cierto que hemos tenido desencuentros, pero también lo es que los equipos están trabajando muy bien y trabajando unidos. No noto la diferencia entre un partido y otro, y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí. Estamos controlando la situación, y eso molesta a la izquierda", añadía.