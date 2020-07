Cataluña registra 1.226 nuevos casos en las últimas 24 horas y tres muertos por coronavirus

La consejería de Salud de la Generalidad ha reportado un total de 1.226 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Un 73% de los contagios, 894, se han registrado en Barcelona y localidades de su entorno, mientras que un 11%, 133 casos, corresponden a Lérida y su comarca, el Segriá.

Con estos datos, el número total de personas que han dado positivo por coronavirus en la región médica de Barcelona tras la realización de pruebas PCR o de anticuerpos es de 81.392. De los 1.226 casos de ayer, 349 corresponden al término municipal de la capital catalana. En cuanto a Lérida, desde el comienzo de la pandemia se han infectado 4.091 personas. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales catalanes acogen en estos momentos a 57 pacientes, seis más que ayer y doce de ellos en Lérida.

Respecto al número de fallecidos, del departamento de Salud ha informado de tres nuevas muertes, dos en la región sanitaria de Barcelona norte y uno en Lérida, que alcanza ya los cinco óbitos desde que se establecieron medidas de reclusión y limitación de movimientos el pasado 6 de julio.

Con los tres fallecimientos del viernes y según los datos de la Generalidad son ya 12.636 las personas que han muerto en Cataluña desde el pasado mes de marzo.

Como se recordará, la Generalidad ha establecido duras medidas de confinamiento en Lérida y recomienda a los ciudadanos de Barcelona y su área metropolitana que no salgan de sus domicilios salvo para ir a trabajar, comprar o ir al médico. Las contradicciones en las medidas (cierre de cines pero no de bares) y las ambigüedades (los ciudadanos no saben si pueden ir a la playa o no) han provocado fuertes críticas por parte de los alcaldes de los municipios barceloneses afectados.

Nuevo secretario de Salud Pública

Por otra parte, la consejera de Salud, Alba Vergès (ERC), ha nombrado nuevo secretario de Salud Pública. Se trata del epidemiólogo Josep Maria Argimon, quien sustituye a Joan Guix, quien dimitió a finales de mayo aduciendo motivos de salud. La ausencia de un secretario de Salud, en la práctica el número uno técnico de la consejería, ha provocado graves problemas de coordinación y actuación, según han denunciado altos cargos del ministerio de Sanidad y alcaldes de municipios de las provincias de Lérida y Barcelona. Argimon es en la actualidad el director gerente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), cargo que compaginará con su nueva responsabilidad.

A pesar de la gravedad de la situación, la consejera Vergès no dio con el sustituto de Guix hasta el viernes por la noche, momento en el que le hizo la oferta a Argimon, quien es doctor en medicina por la Universidad de Barcelona, diplomado en epidemiología y estadística por la Université Pierre et Marie Curie París IV, máster en atención sanitaria por la Universidad de Oxford y máster en epidemiología y planificación sanitaria por la Universidad de Gales. Además ha trabajado de consultor internacional para la Unión Europea en Hispanoamérica y en la Agencia Alemana de Cooperación.