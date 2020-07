Pinchazo de la protesta separatista contra la visita de los Reyes a Poblet

Los Reyes han girado visita al Monasterio de Poblet, en Tarragona, acompañados por el ministro de Sanidad, el catalán Salvador Illa, y la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Ninguna autoridad autonómica ha estado presente en el acto. En el exterior del cenobio, algunos ciudadanos han exhibido banderas nacionales, señeras y pancartas de apoyo al rey Felipe VI.

Las entidades y los partidos independentistas habían llamado a reventar la presencia de los Reyes en Cataluña. Así, medio millar de personas ha marchado desde la localidad de Montblanc hasta el monasterio portando banderas independentistas, republicanas y carteles contra la monarquía.

En los aledaños del monasterio, los Mossos se han visto obligados a contener a unos manifestantes que pretendía atravesar el cordón de seguridad. Los Comités de Defensa de la República (CDR) y TV3 reportan la detención de dos personas, extremo que niegan los Mossos d'Esquadra.

🔴URGENT 🌊#TsunamiRepressiu ⏩Mossos carreguen contra independentistes a les immediacions de #Poblet. Hi ha diverses persones ferides. Algunes informacions apunten a una primera persona retinguda o detinguda. #CoronaCiao #NoTenimRei #FocAlBorbópic.twitter.com/S3jRqhSxud — Tsunami Repressiu (@repressiu) July 20, 2020

Los manifestantes se quejaban de que los agentes autonómicos sí que dejaban pasar a las personas que llevaban banderas nacionales y no a quienes portaban la "estelada". Líderes separatistas como Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, o Elisenda Paluzie, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han hecho constantes llamamientos a provocar alternaciones del orden público para demostrar que los Reyes no son bienvenidos en Cataluña.

🌊#TsunamiRepressiu a #Poblet: Checkpoints dels Mossos en els accessos al monestir on té prevista la visita Felip de Borbó. ⏩Agents de l'ARRO filtren aplicant criteris ideològics qui pot accedir-hi, impedint el dret de manifestació als independentistes.pic.twitter.com/YDpmrlhKWP — Tsunami Repressiu (@repressiu) July 20, 2020

Boicot al AVE en Gerona

Por la mañana, y en Gerona, unos desconocidos han saboteado las vías del AVE con la quema de diversos objetos. Han dejado en la zona carteles y símbolos antimonárquicos. El servicio ha tenido que ser interrumpido, lo que ha afectado a más de trescientas personas.