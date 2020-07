El nº 2 de Podemos repescó a Marta Flor tras ser apartada del caso Dina por su relación con el fiscal Stampa

El nº 2 de Podemos, Alberto Rodríguez, repescó a la letrada, Marta Flor, en el Equipo Legal de la formación morada tras ser apartada del caso Dina por su "estrecha relación" con el fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa. Según ha podido saber Libertad Digital, Flor había sido demandada en julio de ese mismo año por su entonces compañero, José Manuel Calvente, por posibles delitos de injurias y calumnias tras acusarle de acoso entre los compañeros sin presentar denuncia alguna ante el partido o en los tribunales.

LD ha tenido acceso a un email enviado por el secretario de Organización de Podemos el 17 de octubre de 2019 en el que anunciaba la vuelta de Flor al Equipo Legal. La letrada había sido apartada 4 meses antes por su responsable, Gloria Elizo, y por su coordinador, José Manuel Calvente, por temor a que su relación con Stampa afectase a la causa en la que el partido estaba personado como acusación popular.

"Buenas tardes compañeros y compañeras. Me presento para las personas que no me conozcan, soy Alberto Rodríguez Rodríguez, Secretario de Organización Estatal de Podemos y responsable del equipo legal del partido. El equipo legal del partido a nivel estatal lo componen las siguientes personas: José Manuel (José Manuel Calvente), Mónica, Diego, Raúl, Héctor y Marta (Marta Flor), además de contar con Alejandro como externo", señalaba el correo electrónico.

"De ahora en adelante", añadía Rodríguez, "las interlocuciones sobre casos realicenlas directamente conmigo, recordando el deber de confidencialidad que tienen y absteniéndose de circular o comentar cuestiones procesales o de contenido con cualquier persona fuera del equipo. Hasta pronto y gracias".

Fuentes conocedoras del caso trasladan su extrañeza a este diario por el hecho de que "Rodríguez recuperase a Flor para el Equipo Legal, poco tiempo después de que fuese apartada por su polémica relación con el fiscal Stampa, y cuando Calvente ya la había demandado por difamarle internamente". "¿Juntó de nuevo al presunto acosador con la acosada en el equipo jurídico?", se preguntan. Recordamos que sólo 2 meses después de la vuelta de Flor al Equipo Legal, Calvente era despedido en diciembre de 2019 por Rodríguez.

Las mismas fuentes apuntan que Flor tenía "una relación muy estrecha" con el secretario de Organización de Podemos y con la gerente del partido, Rocío Val. "Por ello, consiguió volver al equipo jurídico tras ser reprendida por su actuación con el fiscal Anticorrupción", concluyen.

La demanda de Calvente contra Flor por difamación

La demanda de José Manuel Calvente contra Marta Flor, a la que ha tenido acceso LD, fue presentada en julio de 2019 y señalaba que desde el mes de marzo de ese año, Flor había venido difamándole "ante los compañeros y las compañeras del equipo jurídico y ante otras personas de la organización, acusándole de hechos muy graves y que son rotundamente falsos. Hechos que de ser ciertos serían constitutivos de delito de acoso y/o acoso sexual".

"Todas las acusaciones vertidas por Marta Flor se basan en hechos rotundamente falsos, se han realizado sin fundamento ni prueba alguna que ampare su veracidad y han sido difundidas por ella entre los trabajadores de la empresa con absoluto conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad. Son manifestaciones que atentan gravemente contra el honor de mi representado, al tacharlo de acosador, y que podrían ser constitutivas de delitos de calumnia y de injurias graves inferidas por escrito y con publicidad", apuntaba la demanda.

Según el mismo escrito, Flor había acusado falsamente a Calvente de "acosador, buscando consecuencias laborales contra él, con la única intención de difamarle y desprestigiarle en la empresa, movida por resentimiento y ánimo de venganza hacia él por motivos laborales".

Recordamos que tal y como desveló Libertad Digital, Podemos quiso crear el expediente por acoso sexual que justificaba el despido de José Manuel Calvente, 3 días después de su cese. Hasta entonces, Marta Flor no había presentado ninguna denuncia interna ante Comité de Igualdad o el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Podemos como correspondía. Días después del despido de Calvente, Flor acudía a los tribunales para denunciarle.