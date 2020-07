Albiol: "La actitud de la Generalidad es una vergüenza, querían las competencias y gestionan peor que el Gobierno"

El coronavirus ha vuelto con fuerza en Cataluña donde cada día se multiplican los casos. Los rebrotes comenzaron en Lérida pero ahora preocupa Barcelona y su área metropolitana con la propia Barcelona y la ciudad de Hospitalet con focos de transmisión comunitaria del virus.

El alcalde de Badalona, la tercera ciudad de Cataluña y una de las que conforman el cinturón metropolitano de la Ciudad Condal, Xavier García Albiol, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio esta situación. Ha asegurado que en su ciudad "la situación es de tranquilidad" porque no tienen "un problema de infección masiva". "De 218.000 habitantes hay unas cincuenta personas infectadas", ha indicado.

Sin embargo ha reconocido que por la ubicación de la ciudad "en el área metropolitana de Barcelona" les hace "tomar medidas" porque el consistorio tiene "cierto margen en lo que se refiere a los horarios de los establecimientos" y "algunas actividades que la Generalidad ha prohibido se puedan realizar con una serie de condiciones".

En referencia al papel de la Generalidad que preside Quim Torra ha dicho que "es una vergüenza" porque "no pararon de insistir en que ellos querían las competencias para poder gestionar la pandemia desde Cataluña y, a la hora de la verdad, lo están gestionando peor que el Gobierno". El alcalde de Badalona ha dicho que "no tiene sentido que pidas las competencias, que decidas limitar todas las actividades económicas cuando dentro de esas actividades algunas están aplicando unos protocolos y unas medidas que son espectaculares y no se ha detectado ningún infectado".

El regidor de Badalona se refiere a "cines, teatros, centros deportivos y gimnasios". Cree que "es un despropósito que esto ocurra y que por otro lado las terrazas puedan estar abiertas" o que "se pida que la gente se quede en casa pero las playas puedan estar abiertas". También ha criticado las palabras del "coordinador de la Geneneralidad para la covid-19" que dijo que "si la gente decide saltarse la recomendación de confinamiento yendo a su segunda residencia no pasa nada si está con la familia". "A la gente la estamos volviendo loca", ha señalado.

En referencia a las informaciones sobre la familia de Ada Colau y de Fernando Simón surfeando en Portugal ha asegurado que "cuando los ciudadanos ven estas imágenes no se van a quedar en casa."

También ha pedido "coherencia" porque "no se ha limitado el uso de la playa". Cree que "si tenemos un problema lo afrontamos y tomamos las medidas necesarias" y que "quien pretenda o crea que a través de recomendaciones la gente va a hacer caso, y especialmente la gente más joven, estaríamos haciendo un acto de voluntarismo que nada tiene que ver con medidas reales".

Sobre un posible segundo confinamiento el alcalde de Badalona ha dicho que lo habrá "si no hay ningún remedio más". Sin embargo le parece que "sería una estocada mortal para una parte muy importante del sector económico". Albiol cree que "hemos de tener la inteligencia y la habilidad de poder mantener un cierto equilibrio entre las medidas sanitarias y que pueda seguir funcionando la economía con una cierta normalidad". Por ese motivo ha asegurado que hay que "afrontar el problema desde el realismo" y que "adoptemos medidas valientes y si hace falta que sean contundentes pero que no afecten a toda la economía sino a esos ámbitos en los que se producen esos contagios".

Xavier García Albiol ha comentado también cómo se han generalizado los contagios entre los jóvenes y en los locales de ocio nocturno. Ha dicho que "sabe muy mal porque también lo están pasando de forma horrorosa este colectivo, pero yo sería partidario de poner coto al ocio nocturno y a las reuniones de jóvenes". Cree, además, que habría que poner "una multa ejemplar al que no lleva mascarilla" porque "en estos momentos quien no lleva mascarilla no es por desconocimiento, es porque no le da la gana de llevarla".