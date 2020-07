El Gobierno presentará "en breve los PGE de la recuperación" para canalizar los fondos europeos

Todo estaba meticulosamente y mediáticamente pensado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía su entrada triunfal en Moncloa aplaudido por sus colegas del Consejo de Ministros tras haber alcanzado el acuerdo por los fondos de reconstrucción europeos unas horas antes. El Gobierno, con Sánchez a la cabeza, está pletórico. Primero porque obtienen el máximo de los fondos que aspiraban a alcanzar, los 140.000 millones de euros (72.000 en créditos) a los que parecieron renunciar en algún momento en las duras negociaciones de los últimos tres días. Y segundo, porque según las fuentes consultadas por Libertad Digital esto es el "inicio de un efecto dominó" virtuoso en el que Moncloa confía en evitar los recortes y aprobar sus Presupuestos Generales del Estado.

Según las citadas fuentes gubernamentales, el triunfo es doble porque a la inyección de crédito se le suma "la muerte de la austeridad" o el austericidio acuñado por los socialistas en los últimos años que ahora auguran "no habrá recortes porque Europa ha dado un volantazo en sus recetas para salir de la crisis" respecto a la doctrina de 2008. Ponen el acento en que se aspire a unos fondos históricos en cuanto al montante final de 750.000 millones pero también en relación a que "Europa se endeude por primera vez en su historia". Y esto les permite anticipar que "es más que probable que evitemos el rescate en septembre", es decir, que se pueda evitar solicitar el mecanismo Europeo de Estabilidad que había barajado activar el presidente Sánchez hace unos días.

Es el "mejor de los escenarios posibles" con el que se había trabajado en el Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, trabaja con diferentes borradores desde hace meses. Este martes Montero ha anunciado tras el Consejo de Ministros que presentará "en breve" el esqueleto de las cuentas públicas para poder canalizar las ayudas europeas cuanto antes.

"El país no puede esperar. Presentaremos el proyecto a la mayor brevedad posible. Es obvio que este mecanismo requiere e unas cuentas públicas para que los fondos lleguen a las CCAA y ayuntamientos. Los presentaremos en breve... Este acuerdo es determinante si no definitivo...". Las palabras de la portavoz tras el Consejo de Ministros destilaron más euforia que optimismo. Con una amplia sonrisa, Montero aprovechó la ocasión para apremiar al PP con "la necesidad de alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas posibles" porque "esto no es un presupuesto más. Es el PGE de a recuperación. El PP debe estar como el resto de fuerzas políticas".