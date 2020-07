La empresa de Gales confirma que la tarjeta de Dina que le entregó Iglesias era "irrecuperable" en septiembre de 2017

La empresa de Gales Recuperación Express confirma que la información de la tarjeta de Dina Bousselham que le entregó Pablo Iglesias era "irrecuperable" en septiembre de 2017. Libertad Digital ha tenido acceso al informe de 40 páginas remitido por esta empresa especializada en recuperación de dispositivos informáticos dañados al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

La tarjeta del móvil supuestamente sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias fue enviado a la citada empresa por su entonces pareja y asesor de Podemos, Ricardo Sà Ferreira.

Según el informe de uno de los empleados de esta empresa, "un miembro del equipo llamado Bethany Gllder declaró que la información de la tarjeta era "irrecuperable" y lo remitió al departamento de I + D. Esto se hizo a las 15:01 PM el 29 de Septiembre de 2017. "De entrada, por lo tanto, puedo afirmar que cuando la tarjeta de memoria SD en cuestión llegó a nosotros, estaba físicamente intacta, no tenía cortocircuitos y a los datos que contenía no se podía acceder utilizando un software especializado de recuperación de datos, también puedo decir que el servicio de rastreo al dispositivo se expuso quitando una capa delgada de plástico y que la disposición de pin expuesta estaba compuesto por un mapa que no conocíamos".

"En resumen", afirma el responsable de la empresa, "después de haber investigado las diversas muestras, puedo decir: a) Se recibió una tarjeta de memoria Micro SD Samsung EVO 32Gb en nuestras oficinas en Bridgend de un cliente llamado Ricardo Sá Ferreira el 29 de septiembre de 2017.

b) El dispositivo estaba físicamente intacto, no tenía cortocircuitos; y no se pudo acceder usando nuestro software especializado en recuperación de datos.

c) Se retiró el revestimiento plástico que cubría los pasadores para exponer una fila de pares de pasadores.

d) El dispositivo fue devuelto al cliente y no se hizo ningún cargo por la evaluación.

Recordamos que Dina Bousselham declaró en mayo que cuando Iglesias le entregó la tarjeta en el verano de 2016, ya estaba dañada y no pudo acceder a la misma. Posteriormente, Dina cambiaba de versión y afirmaba que la tarjeta incialmente funcionaba y luego dejó de hacerlo.

Además, el magistrado García Castellón afirmaba en un auto que la tarjeta presumiblemente no fue entregada por Iglesias a Dina en el verano de 2016 tras las publicaciones de los chat de Podemos en Okdiario como afirmaba la propia Bousselham, sino en septiembre de 2017 cuando fue enviada por su entonces pareja Sà Ferreira a la empresa de Gales. Iglesias había recibido la tarjeta en enero de 2016 de manos del editor del Grupo Zeta, Antonio Asensio.

El correo electrónico a Sà Ferreira

El informe añade uno de los correos electrónicos enviado a la entonces pareja de Dina Bousselham, Ricardo Sà Ferreira, sobre los trabajos de recuperación de la tarjeta de memoria del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias.

"La siguiente información se proporciona como una manera de explicar las averías pertinentes a su dispositivo, y ha sido desarrollada por parte de nuestros ingenieros especialistas en memorias Flash y dispositivos Media. A pesar de los numerosos intentos de identificar el problema, no logramos llegar a una solución efectiva en su caso. Es obvio que se trata de una situación extremadamente compleja que requerirá; una investigación más profunda y un tiempo más extendido. Por eso, vamos a redirigir su trabajo a nuestro departamento de I + D, que usará técnicas de investigación para la recuperación de su información como por ejemplo: el reemplazo del procesador central y otros componentes, reparaciones de fracturas en las pistas de la placa Wgica, etc ".

"El trabajo que vamos a realizar requiere una alta especialización y no siempre es, positivo. La probabilidad de una recuperación exitosa es aproximadamente del 70%". Finalmente, la entonces pareja de Dina rechazó esta posibilidad por su presupuesto y la empresa devolvió la tarjeta a Bousselham.