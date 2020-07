Fallece a los 80 el histórico líder del PCE Paco Frutos

Paco Frutos, exsecretario general del Partido Comunista de España y ex coordinador general de Izquierda Unida, ha fallecido a los 80 años en Madrid a causa de un cáncer, según han confirmado a Efe fuentes de la formación política.

Francisco Frutos Gras (Calella de la Costa, Barcelona, 1939) fue secretario general del PCE esta formación de diciembre de 1998 a noviembre de 2009, así como diputado por Izquierda Unida en el Congreso desde 1993 a las elecciones de 2004.

Una de sus últimas intervenciones públicas fue en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en 2017. En un encendido discurso durante el acto final de la marcha constitucionalista, Frutos –hablando en nombre de la "izquierda no nacionalista"–, arremetió contra "la izquierda que le baila el agua a los nacionalistas". "Esta izquierda cómplice que se dice que no es nacionalista, pero que se va detrás de los nacionalistas, ¿qué hace esta izquierda que no está aquí, como lo está la izquierda real?".