El juzgado revoca el tercer grado de Junqueras, los Jordis, Forn y Romeva

Varapalo judicial contra los separatistas presos por el golpe de Estado de octubre de 2017. El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la cárcel de Lledoners ha aceptado el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y Joaquim Forn, de manera que los reclusos deberán permanecer en prisión a partir de esta noche, cuando vuelvan para dormir. Disfrutaban del tercer grado concedido por la consejería de Justicia de la Generalidad desde el pasado 17 de julio.

En el caso de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, el juzgado que le corresponde todavía no se ha pronunciado. En cuanto al resto de los condenados por el Supremo por sedición, Jordi Turull, Josep Rull y Montse Bassa, la Fiscalía está elaborando el recurso contra su semilibertad.

El órgano fiscal ha preferido de entrada recurrir ante los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, si bien el Tribunal Supremo se había declarado competente para resolver la situación de los presos separatistas.

El recurso de la Fiscalía se sustenta en que la mayoría de los condenados no han cumplido aún la cuarta parte de la condena, en falta de arrepentimiento y en que no se han cumplido los fines de resocialización y reeducación". También apunta el recurso al hecho de que los golpistas presos consideran que los hechos por los que han sido condenados no son delito.

La entrevista de TV3 a Junqueras

Además, hace especial hincapié en la entrevista de TV3 a Junqueras nada más salir de la cárcel en la que el presidente de ERC declaró que "mis compromisos los cumplí y estoy orgulloso de lo que hice" o que "lo que hicimos era fruto de un mandato democrático y trabajaré para que ni mis hijos ni los hijos de nadie tengan que ir a prisión por defender el derecho a votar de los ciudadanos".

La Fiscalía considera que Junqueras está orgulloso de los delito que ha cometido y sigue creyendo que fue a la cárcel por defender el derecho a votar. "Continúa manteniendo todas las distorsiones y déficits que le llevaron a la comisión delictiva", apunta el informe fiscal.

Queda la duda de si los presos podrán acogerse inmediatamente de nuevo al artículo 100.2 por el que estaban saliendo a trabajar o cumplir tareas de voluntariado todos los días. En el caso de Forcadell, el Tribunal Supremo se pronunció en contra de estas salidas. En cuanto a Junqueras, una de las razones por la que la juez de vigilancia penitenciaria que ahora ha revocado su tercera grado le permitía salir con el 100.2 era por su intención de abandonar la política y dedicarse a la actividad privada.

Nada más lejos de la realidad, como se ha podido comprobar con el tercer grado. Tampoco tienen intención de dejar la política los Jordis o los exconsejeros Forn, Turull y Rull, que este fin de semana participaron en la fundación del nuevo partido de Puigdemont, Junts per Catalunya.

En ese acto tuvo también un protagonismo especial la consejera Meritxell Borras, que sólo pasó unas semanas en prisión provisional y no fue condenada a penas de cárcel por el Tribunal Supremo porque aseguró estar arrepentida y que no volvería a la actividad política.