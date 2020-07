"La fe de Podemos en la estupidez de sus votantes es infinita: cretinos de baba y consigna"

El Mundo

El emérito vuelve a dar titulares. "Moncloa exige apartar al Rey Emérito antes de negociar los Presupuestos". "Amigos de don Juan Carlos, dispuestos a aportar dinero para que resida en España". Para esto están los amigos, oiga, seguro que le encuentran un retiro mono y cómodo. Que pregunten a Pablo Iglesias, que de casitas de lujo asiático sabe un rato.

En cuanto a los rebrotes, Simón dice que "nos favorece que no vengan los británicos". Sí, en Canarias están felices como perdices. Mientras, "Reino Unido ignora a Sánchez y endurece más las restricciones". Parece que el chuleta de Tetuán ha encontrado la horma de su zapato.

El editorial adelanta el "desastre" al que nos conduce la "conducta negligente del Gobierno". Una vez más. "El Gobierno da la impresión de haberse desentendido de la gestión de una pandemia que amenaza con llevarse por delante la ya de por sí castigada economía española". "Si no se controlan ya los rebrotes la economía volverá a colapsar". Pero esta pandilla de inútiles del gobierno de coalición está a la luna de Valencia, "abandonando a su suerte a las CCAA, desoyendo a los presidentes autonómicos y despreciando la mano tendida por el PP para articular una legislación alternativa al estado de alarma". Vamos, en su línea.

Jorge Bustos comenta con sorpresa la reacción de la secta podemita tras el incidente de la cogorza de Monedero. "No se le puede negar a Podemos vocación pedagógica: explican la política para tontos". Será porque son profes de la Complu. "Su fe en la estupidez de la gente a la que se dirige es infinita, porque para cerrar el círculo de su lerda pedagogía deben imaginar a sus votantes como cretinos de baba y consigna". Hombre, motivos para creerlo tienen. Sus siervos siempre se han comportado como un rebaño de ovejas. Ser podemita es cómodo. El AMO es el AMO y no se le cuestiona. Lo que diga el AMO va a misa y nunca se equivoca. Haga lo que haga el AMO siempre está bien hecho. Y si el AMO ordena salir como una jauría en su defensa, pues a la orden.

El País

"El Reino Unido endurece su veto a España y pide no viajar a las islas". "La situación para el turismo es agónica", alerta el editorial. Y pese a que reconoce que medidas parecidas las han tomado siete países europeos, culpa a Boris Jhonson "por su evidente inepta gestión de la pandemia en Reino Unido". ¿Y los otros siete países? A ver si la ineptitud va a ser la de Sánchez. "Los destinos españoles ya están marcados ante la opinión pública como inseguros y se abre la posibilidad de que otros países impongan cuarentenas". "La gravedad e intensidad de los rebrotes es evidente e invita a preguntarse si las comunidades autónomas han invertido suficiente en rastreadores, atención primaria, medidas y controles". Ya debería estar curada de espanto, pero la desvergüenza de este panfleto no deja de sorprenderme.

ABC

Dice el diario de Vocento que "el gobierno vuelve a fiarlo todo a la propaganda oficial y a los CIS para evitar reconocer sus errores. Con una tasa de contagios que llega a triplicar la de los países de nuestro entorno, España se enfrenta a un ciclo de brotes pandémicos que en los últimos días ha puesto de manifiesto la improvisación con que el ejecutivo inauguró su nueva normalidad, sin habilitar el plan B que en tantas ocasiones le pidió el PP".

Ignacio Camacho cree que "el gobierno de la propaganda solo la hacía de puertas adentro. Se le olvidó vender su fastuoso éxito en el extranjero, así que ahora el británico ha sido más rápido y nos ha lanzado al ya agonizante sector turístico hispano una pedrada en el escaparate". Y las que vendrán.

Luis Ventoso se hace la pregunta que a algunos nos lleva meses rondando por la cabeza. "¿Para que tenemos a Simón ahí?". Todo un director de alertas sanitarias que no dio la alerta, que cuando le preguntan contesta "no lo sabemos con seguridad", "no podemos comprobarlo", "no tengo datos". Vamos, que ni puñetera idea. Si usted es, por ejemplo, periodista, y su jefe le pide que haga una noticia y le contesta, pues verá, señor director, es que no sé titular ¿qué cree que pasaría? O pongamos que es el dueño de un restaurante y su camarero le dice, pues mire jefe, es que no sé poner cañas, no tengo equilibrio para llevar bandejas, no tengo claro cómo se pone un mantel. ¿Que haría con ese camarero? O pongamos que contrata a un notario y éste le dice que no tiene ni pajolera idea de herencias, y que a él de impuestos no le pregunte. "Simón nos deja una sensación de rigor y solvencia similar a la un CIS de Tezanos". ¿Se puede saber por qué tenemos que pagar a este incompetente?

La Razón

"Reino Unido ningunea a Sánchez: desaconseja ahora viajar a las islas". Y "Moncloa responsabiliza de los rebrotes a las CCAA". Sánchez Pilatos. Jose María Marco dice que "la nueva normalidad era esto. Una apuesta más de la pareja de jugadores profesionales Sánchez-Iglesias, basada en tres supuestos: que el coronavirus se había esfumado, que las CCAA demostrarían la capacidad de gestión que el gobierno no tuvo, que se iban a poner en marcha elementos de prevención y de control" mientras ellos se iban de rositas, se ha ido al carajo. "El asunto se agrava porque aunque no sepamos si hemos de hablar de una segunda ola del Covid, sí que estamos ya en una segunda crisis sanitaria y económica". Y no ha hecho más que empezar.

Francisco Marhuenda dice que "no quería escribir sobre Tezanos", pero lo hace, porque "una vez más la tentación es irresistible". Pues contrólate, Marhu, pide ayuda, tienes que superar esa tentación, que tus lectores salen huyendo.