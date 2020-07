Bronca del PP, Cs y Vox al PSOE por incumplir la limitación de aforo del Congreso llenando su bancada

El PSOE ha decidido este miércoles saltarse las restricciones impuestas por el propio Gobierno socialista por el coronavirus y, también, el pacto acordado por los portavoces parlamentarios en la Junta del Congreso por el que pedían la asistencia de solo el 50% de los grupos.

Mientras que desde el Gobierno insisten en pedir que se mantengan las medidas de distanciamiento, los que se han saltado las normas este miércoles han sido los diputados socialistas. Prácticamente todo el grupo ha vuelto al hemiciclo en esta jornada, renunciando a solicitar el voto telemático, y recibiendo con un sonoro aplauso a Pedro Sánchez.

Desde el Partido Popular, su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado en Twitter la situación:

El Grupo Socialista se salta el acuerdo sanitario sobre la limitación de asistencia a plenos y trae a todos sus diputados al debate sobre el Consejo Europeo. Sánchez necesitaba la claque al completo. pic.twitter.com/BnkTe9CBHK — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 29, 2020

Eso sí, la semana pasada, fue el PSOE el que denunció también en las redes sociales que el que se había saltado el acuerdo había sido el PP. Los populares se defienden asegurando que asisten al Pleno 44 representantes, la mitad del grupo.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Edmundo Bal, también ha tomado la palabra para reclamar la aplicación del artículo 6.1a del Real Decreto llamado por el Gobierno de "nueva normalidad" en el que se establece "que donde se puede mantener una distancia de metro y medio, hay que mantenerla". "El PSOE no ha cumplido porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno", ha afeado Bal que ha sido rotundo: "Difícimente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos".

Desde Vox, Santiago Abascal también ha cargado contra la bancada socialista tachándoles de "irresponsables" y afeándoles haber incumplido el acuerdo al que se había llegado en la Junta de Portavoces.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha lanzado balones fuera asegurando que "no hay un precepto" en el Reglamento de la Cámara que le impida no permitir la asistencia de sus señorías. Pero sí que ha advertido: "Puesto que la distancia no se puede respetar, lo que sí es obligatorio es el uso de mascarilla".