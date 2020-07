Iglesias vuelve a arremeter contra la justicia y cuestiona la decisión sobre los presos golpistas

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a cuestionar una decisión judicial, en este caso la suspensión del tercer grado a los presos golpistas Oriol Junqueras, Joaquím Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Raül Romeva.

Iglesias aseguró a última hora de este martes que lo ve "una mala noticia". En varios mensajes publicados en redes sociales, recogidos por Europa Press, el vicepresidente defendió "el compromiso con la democracia y el diálogo" de los cinco presos a los que se les ha suspendido el régimen de semilibertad. "He visitado a los cinco en prisión y no albergo ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo aunque no comparta en absoluto su proyecto", señaló.

El líder de Podemos no entra a valorar, asegura, "la calidad jurídica de una decisión judicial" aunque "políticamente", dice, la "suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia" para los que defienden el diálogo con Cataluña "para afrontar el conflicto en el marco legal vigente".

En este sentido, Iglesias señala que sospecha que "mucho ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España volverán a tener la sensación de que la justicia no siempre es igual para todos". "Que esa sensación se abra paso es malo para nuestra democracia", lamenta.