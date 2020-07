La preocupante adicción de Fernando Simón: "Acabará mal"

El Mundo

"La crisis sanitaria arrasa el empleo y aleja la recuperación". "La mayor destrucción de empleo de la historia". Y no es por alarmar, esto son datos, no los que da Simón. Dice Rosell que "era de esperar, pero no se recuerda un dato peor" de la EPA. "De la capacidad de nuestra economía para recuperarse y hacerse acreedora a las ayudas europeas dependerá que muchos de esos ERTE no se precipiten a la extinción laboral definitiva, lo que dibujaría un panorama apocalíptico". "En estos momento hay más españoles sin trabajar que ocupados. Un escenario puramente insostenible". Mientras, "la situación sanitaria no solo no da tregua sino que se recrudece por momentos". Y, para completar el cuadro, sale Simón, descansadito y moreno de tanto surf en Portugal, y les dice a los británicos que, si no vienen a España a dejarse sus dineros, pues mejor. "Sus palabras causan tal daño a la principal industria del país que se entiende la dimisión que le exige la Mesa del Turismo".

A Emilia Landaluce, un médico de los de verdad le ha explicado "lo peligroso que es para una persona poco habituada a los medios recibir una dosis importante de atención como el caso de Fernando Simón. Se acostumbra al halago, la deferencia, la popularidad, las camisetas… Y luego ese afán se convierte en adicción. Como la famosa de turno cuando la dejan de sacar en las revistas. Acabará mal. Un juguete roto en argot rosa". Lo que faltaba. Nos gobierna un psicópata como Sánchez, un sectario machista como Iglesias y la Sanidad la dirige un trastornado.

El País

"El coronavirus se lleva por delante un millón de empleos". Tampoco ha sido una sorpresa para el periódico de Sánchez. "Tal como se esperaba", dice el editorial. Pues Calviño nos dijo que todo iba a pedir de boca. "Hay parámetros preocupantes", eso sí. "Uno de ellos es el crecimiento brusco del número de hogares con todos sus miembros en paro". Es decir, familias enteras pasando hambre. Se supone que irán a Galapagar a pedirle a Iglesias que les deje una habitación en su palacete.

Pero, al mal tiempo, buena cara, "este colapso del empleo debería servir más como estímulo que como proclamación catastrófica". Estos parados lloricas, hay que jorobarse. "Es probable que el segundo trimestre marque el punto más bajo de la reacción vírica y de la destrucción de empleo". Pero que no cunda el pánico, "a partir de este momento, hay que atribuir una probabilidad significativa de mejora en las tasas de crecimiento y de ocupación", dice como en el cuento de la lechera. También hay que atribuir una probabilidad de mejora si los millones de parados juegan a la lotería y les toca el Gordo. "El problema está en que esa mejora sera más lenta de lo esperado" y lo mismo mueren de hambre mientras esperan, cachis.

ABC

"La mayor destrucción de empleo de nuestra historia". Con la foto de los ministros aplaudiendo a su jefe a rabiar por lo bien que lo hace todo. Rubido no se lo esperaba. "España se enfrenta hoy a una catástrofe, y no caben ya más interpretaciones buenistas de las cifras. España ha pasado del estado de alarma a un peligroso estado de ansiedad ante los engaños de un gobierno apoyado en la mentira. Sánchez e Iglesias ofenden al sentido común, y cuando la amenaza de un otoño repleto de colas del hambre crece, la advertencia no es retórica. España no solo está en una situación crítica, sino en manos de un gobierno incompetente", con un presidente "sordo y ciego ante lo que ocurre que solo admite aplausos fingidos de sus ministros, minutos gloriosos de telediario y demagogia sin fin". A ver qué cara pone cuando los aplausos se conviertan en pitadas e insultos.

La Razón

"Más de un millón de empleos perdidos". "España se enfrenta a una crisis económica más profunda que la de 2008 y cuya salida se torna cada vez mas incierta". "Nunca, desde que hay estadísticas, se había registrado en España un trimestre peor para el empleo". Y se queja de que el sector público ha incrementado en 30.000 personas su fuerza laboral, en buen parte en el sector Sanidad. "No hay que ser un experto matemático para calcular lo que eso supone a efectos de los ingresos fiscales del estado". Pero en Atresmedia están tranquilos. El Gobierno les acaba de regalar diez milloncejos de euros para que le hagan la pelota a Sánchez en La Sexta. Acuérdense de eso los hambrientos cuando vean al gordi Ferreras dando lametones al gobierno.