Sánchez anuncia que no será hasta finales de agosto cuando se prepare la vuelta al colegio

LD/ Agencias 2020-07-29 Compartir

Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso. | EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que a finales de agosto habrá otra Conferencia de Presidentes para preparar la vuelta a los colegios. Es uno de los anuncios que ha lanzado durante su intervención de réplica en el pleno extraordinario que la Cámara Baja ha celebrado para debatir el reciente acuerdo del Consejo europeo para la distribución del nuevo fondo de recuperación. El presidente ha destacado la relevancia de la coordinación con las comunidades autónomas y la voluntad de colaboración de su Gobierno con todas ellas. Voluntad de colaboración que, según ha declarado, lleva a su gabinete a evitar enfrentamientos y diferencias a pesar de "alguna crítica" que puedan tener a medidas recientes de gobiernos como el madrileño. Aunque sin concreción, se ha referido a la "cartilla Covid-19" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes como medida de su plan ante posibles rebrotes o ante una segunda ola de contagios por coronavirus. En su opinión, los ciudadanos quieren que las administraciones estén unidas, como se puso de manifiesto en la redacción del decreto ley de "nueva normalidad", que el Gobierno, ha destacado Sánchez, hizo con las autonomías. "No nos encerramos en un laboratorio de Moncloa para poner negro sobre blanco lo que se nos ocurría", ha dicho. En un contexto de "rebrotes" de contagios, el presidente ha defendido la coordinación y la colaboración con las comunidades, algo que podrá visualizarse el viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja) en una edición presencial de la Conferencia de Presidentes. En ese cónclave Sánchez, como él mismo ha dicho en el Congreso este miércoles, planteará que la Conferencia se celebre una vez al mes. En agosto, a finales, el objetivo será preparar la vuelta a los colegios. Compartir

