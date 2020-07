Illa confiesa que era él quien decidía los cambios de fase "como no podía ser de otra manera"

¿Hubo o no hubo comité de expertos para decidir el cambio de fase por comunidades autónomas durante el periodo que se vino a llamar desescalada? Esta es la pregunta que ha estado sobrevolando durante toda la mañana la comisión de Sanidad en el Congreso, donde Salvador Illa, ministro del ramo, ha comparecido a petición propia para poner al día a sus señorías de la evolución de la pandemia en España.

Ya en el turno de preguntas, diputados como Sergio Sayas, de UPN, o Cuca Gamarra del PP, han interrogado al ministro fundamentalmente por dos aspectos, uno sobre las cifras reales de fallecidos, que el Gobierno sigue dejando por debajo de las 30.000 muertes, y por el famoso comité de expertos en el que se escudaba el Gobierno durante el Estado de Alarma para justificar qué comunidad pasaba de fase. Un periodo en el que se decidió mantener a Madrid durante dos semanas en la llamada "fase 1", que impedía a los comercios abrir y sus ciudadanos veían recortados derechos fundamentales, mientras otras comunidades iban avanzando de fases.

Sayas planteaba la cuestión en el primer turno de réplica al ministro: "Las decisiones sobre las desescalada las tomaba el comité de expertos y ahora resulta que no existe". ¿Existía o no?, preguntaba Sayas. Gamarra, del PP repetía el interrogatorio: "La pregunta es muy fácil: ¿había o no había un comité de expertos? Y si no lo había, ¿quién tomaba las decisiones porque si no eran los expertos han sido decisiones políticas?", avanzaba.

Estas reflexiones han molestado mucho al ministro Illa que ha comenzado a contestar las preguntas diciéndole al diputado Sayas que "no le puedo permitir que diga que faltamos a la verdad". "No se lo puedo permitir y lo rechazo de plano", decía justo antes de reconocer implícitamente que efectivamente, el gobierno en pleno mintió.

Illa ha explicado que desde el ministerio se conformó un comité de expertos para abordar la crisis del coronavirus y después un grupo interdisciplinar para diseñar el plan de desescalada. Pero posteriormente, y aquí es donde reside la clave del asunto, "para evaluar quién podía pasar o no de fase dependía, como no podía ser de otra manera, del ministro de Sanidad", es decir, que era él quien tomaba las decisiones.

Esas decisiones, seguía explicando el titular de Sanidad, las tomaba en base a los informes que evacuaba la directora general de Salud Pública, y que ésta elaboraba con la información que le ofrecía el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, pilotado por Fernando Simón que, a su vez, recibía la información de los técnicos del centro.

Es decir, que ni rastro de ese "comité de expertos" que como dijo en multitud de ocasiones el Gobierno decidía los cambios de fase en la desescalada. El Gobierno llegó incluso a declinar la publicación de los nombres del mencionado comité de expertos para evitar, decía el Ejecutivo, que tomaran las decisiones abrumados por la presión ciudadana.