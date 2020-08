Calvente: “El 'caso Dina' es un montaje” que Iglesias intentó politizar con la connivencia de la fiscalía

En una entrevista en El Mundo, el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente pone al descubierto el montaje del caso Dina, que podría llevar a Pablo Iglesias a los tribunales.

"En Podemos sólo quieren palmeros y vasallos. La única lealtad que conocen es la obediencia ciega y yo soy un profesional", afirma.

Explica el abogado que todo se empezó a complicar "cuando empecé a tocar los cojones con Neurona", la empresa mexicana vinculada con las dictaduras bolivarianas a la que el partido encargó su campaña, "y con la adjudicación de las obras de la sede". Pero cuando denunció que el caso Dina era un montaje "decidieron que había que echarme y acusarme de lo peor que se puede acusar a una persona para joderme la vida". Así las gastan en Podemos.

Cuenta Calvente que la propia Dina le había confesado a él personalmente que ella misma había hecho pantallazos de los mensajes que contenía su teléfono y se los había mandado a terceras personas. Se lo reconoció en una reunión que ambos mantuvieron el 13 de diciembre de 2018, dice el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta. Conocido esto, el abogado intentó que Dina e Iglesias desistieran de intentar convertir el caso en un asunto de cloacas porque no se podía acusar de ningún delito a los periodistas que publicaron contenidos que ella misma había puesto en circulación.

"Dina quedó en que se personaría a título particular porque le dijimos que era un tema privado que no se lo podíamos llevar desde el partido. Dejamos muy claro que ese asunto no se podía mezclar con Podemos", afirma. Pero Iglesias, cuya obsesión enfermiza con el periodismo libre en general y con algunos periodistas en particular es sobradamente conocida, "quería personarse en el caso Tándem", relacionado con el comisario Villarejo y las supuestas cloacas.

"Iglesias tenía mucho interés en que le citaran en el juzgado a pesar de que los abogados quedamos en diciembre de 2018 en que primero había que saber lo que había en la causa sobre Dina y que luego ya veríamos. Sin conocer un expediente no hay que tomar decisiones. Ése era mi criterio jurídico como abogado. Además, acordamos que eso nunca se llevaría desde Podemos. Pero se cambió de opinión".

A partir de ahí, a Calvente se le comunicó que desde la cúpula del partido habían decidido convertir el caso Dina "en el gran caso de las cloacas". "Yo dije que eso era un montaje y una puta mierda y que sin saber nada era imprudente y negligente acusar a las cloacas".

"Sin embargo, al final pudieron las ansias de que Pablo Iglesias declarara ante la Audiencia Nacional en plena campaña y lo consiguieron", prosigue. Eso se logró, agrega, "gracias a una connivencia absoluta con la Fiscalía, y la prueba más evidente es que Marta Flor hablaba con la Fiscalía sobre Dina sin ser todavía la abogada de Dina y sin que existiera una causa judicial".

"¿Por qué citaron a Iglesias como perjudicado y no a Pablo Echenique, si también se publicó un vídeo suyo que estaba en el móvil de Dina en el que cantaba lo de la "minga dominga"? ¿O por qué no se citó al resto de miembros de los chats de Podemos? ¿Por qué se escuchó a Iglesias antes que a la denunciante?".

"El problema es que han querido mentir y no han sabido hacerlo. Ya puestos a mentir, tendrían que haber dicho que habían perdido la tarjeta del móvil, pero nunca entregarla rota al juez. Yo siempre dije que no se hicieran trampas porque al final en el juzgado te pillan".

"Si el juez Manuel García-Castellón está ahora enfadado es porque le intentaron tomar el pelo. Creyó que había algo y ha descubierto que fue la propia Dina la que sacó los pantallazos. El caso Dina está podrido por intentar hacer un montaje, exactamente igual que ha pasado con el mío. En resumen, han querido manipular un caso y joder la vida a una persona. Yo he cometido errores, pero nunca se me ha podido comprar. Y ya lo decía mi profesor: si no se cumple la ley procesal, se anulan los casos".