Junqueras se reunió en secreto con Torra para intentar pactar la fecha electoral

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, recibió el pasado 24 de julio a Oriol Junqueras en la "Casa dels Canonges", las dependencias de uso privado del palacio de la Generalidad. Se trató de un encuentro secreto solicitado por el recluso, quien trató de arrancar de Torra el compromiso de una fecha electoral pactada entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat). Fue en balde. El valido de Puigdemont se aferró a sus prerrogativas de presidente autonómico para rechazar las presiones de Junqueras.

El encuentro ha sido desvelado por "El Periódico de Catalunya", que asegura que discurrió en un tono cordial a pesar de las polémicas y fuertes discrepancias entre los socios del gobierno regional por la gestión de la emergencia sanitaria, el diálogo con el Gobierno y la propia fecha electoral. Todo apunta a que las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 4 de octubre. Esa es la fecha deslizada por el entorno del prófugo Carles Puigdemont como más probable para los comicios siempre que la situación sanitaria permita celebrarlos con normalidad. ERC, en cambio, es partidaria de prolongar la legislatura, cuya fecha de conclusión formal es diciembre de 2021.

Torra y Junqueras también discutieron por las zancadillas del primero a la consejera republicana de Salud, Alba Vergès. Torra ha ninguneado a Vergès hasta el punto de que le dio un ultimátum de 24 horas para que nombrara como secretario de Salud Pública al médico Josep Maria Argimon, entre otras razones porque el puesto llevaba vacante semanas. También suplantó Torra el papel de la consejera en un par de ruedas de prensa para dar cuenta de los resultados de contagios y anunciar medidas.

Además, Junqueras reprochó a Torra que el gobierno no funciona como una coalición y que no hay comunicación ni coordinación entre Junts per Catalunya y ERC. El dirigente republicano obtuvo buenas palabras y largas por parte de Torra, quien podría anunciar la fecha de las autonómicas la semana entrante.