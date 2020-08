Abascal propone "sacar a los 'okupas' de una patada en el culo" el primer día

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que la propiedad privada es un valor que "hay que defender" y, sin embargo, está siendo "atacada" desde el Gobierno y algunos partidos políticos. Es por ello que huye de complejos trámites administrativos y judiciales para resolver la 'okupación' y defiende actuaciones rápidas y contundentes para tratar de resolver un problema que deja a sus víctimas en situaciones muy complicadas.

"Hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día", sostiene rotundo en un entrevista con Europa Press, en la que advierte de que las personas que entran ilegalmente en domicilios cuentan con asesoría jurídica y saben que tienen instrumentos legales "para permanecer en una casa todo el tiempo que quieran".

Abascal considera que principios fundamentales como la separación de poderes, la seguridad jurídica, la propiedad privada o la libertad son valores "que hay que defender". Y sin embargo, hay "una mafia" dentro del propio Ejecutivo, en referencia a Podemos, que "está alentando el ataque a la propiedad privada y alentando un proceso revolucionario, neocomunista y peronista".

"Se está produciendo porque hay un impulso institucional de una parte del Gobierno", asume reconociendo su alarma por los casos de 'okupación' que se están conociendo durante los últimos meses, que "no afectan solo a personas pudientes con dos o tres propiedades" sino que también dejan sin hogar "a personas humildes".

"Es indignante que las instituciones públicas no garanticen la propiedad privada de la gente, que los 'okupas' estén jurídicamente asesorados y vean que tienen instrumentos para permanecer en una casa todo el tiempo que quieras. A los 'okupas' hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día", zanja.

"No depende de izquierdas o derechas"

El líder de Vox ve "intolerable" que alguien tenga que atravesar un "largo" proceso administrativo o judicial si encuentra que han entrado ilegalmente en su domicilio. "Es algo que no cabe en ninguna cabeza que tenga sentido común", sostiene. A su juicio, este análisis es independiente de las ideologías -"me da igual izquierdas o derechas"- y "mayoritariamente" los españoles no aceptan la 'okupación' que "impulsan las élites de determinados partidos y organizaciones".

En este sentido, Vox presentó el pasado mes de julio dos proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados para elevar la condena a los 'okupas' hasta los cuatro años de prisión y permitir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) puedan desalojarles de inmediato.