Albiol: "El problema es que la ley permite que los 'okupas' tenga los mismos derechos que un propietario "

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en boca de todos estos días después de que se hiciera viral un vídeo en el que se enfrenta a unos okupas que mantienen atemorizados a los vecinos de una barriada de Badalona, ha atendido este jueves la llamada de esRadio, para incidir en el problema de ocupación de inmuebles que sufre su ciudad después de "cinco años en los que se veía con simpatía la ‘okupación’".

El alcalde se queja de que la legislación en este país permite "que un señor o una señora que ocupa una vivienda tenga los mismos derechos que un propietario y que los vecinos que tienen que aguantar con sus comportamientos incívicos".

Lamentablemente, decía Albiol, "en algunas zonas de Badalona está de moda ir ocupando viviendas porque no ocurría absolutamente nada".

El desamparo en el que se encuentran propietarios y vecinos se basa en que los ocupas "saben que en el caso de que se evite la ocupación de una vivienda, como mucho se levanta un acta y no van detenidos, por lo que al día siguiente pueden volver a intentar ocupar otra vivienda y así hasta que consiguen su objetivo", lamenta el alcalde de Badalona.

El econtronazo que se hizo viral

Libertad Digital publicó este miércoles un vídeo que se había compartido en redes sociales donde podía verse al alcalde de Badalona, García Albiol, enfrentándose cara a cara con un grupo de ocupas en un barrio de la ciudad, reprochándoles actuaciones poco cívicas y advirtiéndoles del malestar de los vecinos.

En esRadio, Xavier García Albiol explicaba que en esa zona "los vecinos están asustados, tienen miedo. Allí se producen actos violentos, se consumen drogas y la realidad es que los que pagan las consecuencias son los vecinos."

Por estos motivos, desde el ayuntamiento, han "coordinado una actuación con las fuerzas de seguridad, los mozos, la guardia urbana y la Policía Nacional pero estamos esperando a la autorización de la Justicia, porque si el juez no nos autoriza, la Policía no puede entrar. Mientras, estamos ejerciendo presión y actuando desde la calle, pero eso no resuelve el problema, porque el problema sólo lo vamos a resolver cuando podamos entrar, desocupar esas viviendas y detener a los ocupas".