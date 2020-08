Bonig: "Estoy segura que el informe que ocultó Puig será adjuntado en las causas judiciales"

Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, ha valorado en Es la Mañana de Federico las revelaciones de cómo Ximo Puig ocultó que tenía un informe fechado el 27 de febrero advirtiendo de los peligros de la pandemia. "Sánchez y Puig decían que esta pandemia era imprevisible y que no tenían conocimiento, pero ahora conocemos que la Generalidad valenciana declara la emergencia sanitaria el 27 de febrero".

Bonig ha subrayado que "esto supone que el presidente ha mentido en sede parlamentaria cuando dijo que no se sabía a lo que nos enfrentábamos" como también "la señora Oltra que decía que esto era un simple resfriado"

La presidenta del PP valenciano denuncia que el gobierno valenciano "no tomó medidas porque eso significaba paralizar las Fallas", de hecho ha recordado cómo "se decidió suspenderlas el 10 de marzo cuando ya estaban plantadas en las calles". Para Bonig todo ha sido una "irresponsabilidad total de Puig que encima ha mentido" y ha asegurado estar segura de que "este informe será incorporado a las causas judiciales". Un informe además nada barato, "costó casi 1.100.000 euros".

Vuelta al cole

Isabel Bonig ha explicado la propuesta que el PP ha hecho al gobierno valenciano para la vuelta al cole. "Hemos propuesto que en los 2.476 colegios públicos y concertados haya un enfermero encargado de controlar todos los planes de contingencia y medidas de seguridad" ya que "no podemos dejar esa labor al personal docente que no es sanitario". La propuesta "va acompañada de una memoria económica, costaría 58,8 millones de euros". La contestación de Puig h ha sido que "no tienen dinero pese a que desde el gobierno central van a recibir 207 millones de euros para materia educativa".

El hermano de Puig

Bonig ha mostrado su sorpresa, "no hay dinero para ello pero si para la TV pública valenciana, los chiringuitos y los hermanos de Puig". Precisamente hay novedades en la causa contra el hermano de Puig ya que ha sido imputado Rubén Trenzanos, director general de Política Lingüística y encargado de supervisar las ayudas a las empresas de Francis Puig.

"Confiamos en la Justicia y lo dice la presidenta del PP de Valencia a los que nunca se nos respetó la presunción de inocencia" pese a que muchos casos terminaron en absolución. Por los que sí terminaron en condena "hemos pedido perdón". Rubén Trenzanos está acusado de falsedad documental en los controles de las subvenciones al hermano de Puig, unas ayudas que han crecido un 300% desde que Ximo es presidente.