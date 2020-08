Bronca entre separatistas: JxCat pide la cabeza de Sánchez; ERC, la de Felipe VI

La salida de la Zarzuela de Juan Carlos I ha provocado una nueva bronca entre los partidos separatistas que comparten el gobierno de la Generalidad de Cataluña. Cuando todo estaba dispuesto para una rara exhibición de unidad a cuenta de la monarquía, los distintos acentos de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC han causado el enésimo choque entre separatistas.

Los posconvergentes han decidido cargar las tintas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha acusado de ser "cómplice" en lo que considera "fuga" del rey emérito. A esa tesis se ha sumado Elsa Artadi, portavoz puigdemontista en el Ayuntamiento de Barcelona, y ha ido un paso más allá al exigir la dimisión del líder socialista al considerarlo máximo responsable de una "operación de Estado" para proteger al Rey.

Pere Aragonès, vicepresidente regional y segundo de Oriol Junqueras, ha corrido al rescate del presidente del Gobierno y ha instado a sus socios posconvergentes a centrarse en Felipe VI. "No intentemos desviar, centrémonos en el monarca. Hay que ir hasta el final y exigir responsabilidades al jefe del Estado" ha declarado Aragonès.

Según el dirigente republicano "hay que enfocar correctamente dónde está el problema, que es en la existencia de una monarquía anacrónica y por definición corrupta en el Estado español". "Hay que pedir explicaciones, pero fundamentalmente al monarca", ha abundado Aragonès en contra de las tesis de sus socios.

Así, el pleno extraordinario convocado por el "Parlament" para este viernes a petición de Torra puede originar una fuerte discrepancia, pero no sólo con la oposición, sino entre los socios separatistas. Torra pidió a Roger Torrent la celebración de una sesión extraordinaria acogiéndose a sus prerrogativas presidenciales y pocas horas después de que la Casa Real comunicara que el rey emérito, Juan Carlos I, había abandonado la Zarzuela rumbo al extranjero.

La rauda reacción de Torra ha sido muy criticada por Ciudadanos, PP y el PSC, cuyos portavoces parlamentarios censuran que se vaya a celebrar un pleno sobre la monarquía mientras otros temas como la gestión de la pandemia, la situación de las residencias de mayores o la suspensión de las becas comedor se quedan en el tintero.

Así, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha declarado a través de Twitter que "por más que Torra intente atacar y debilitar las instituciones del Estado convocando plenos contra la monarquía, nunca podrá tapar la inmoralidad que supone que en momentos tan difíciles rehúya de su deber de trabajar para mejorar la salud y economía de los catalanes".

La socialista Eva Granados ha censurado en la misma red social que a pesar de que faltan rastreadores para el coronavirus, no se paguen las becas comedor y no se haya abordado la reconstrucción pospandemia, Torra fuerce plenos sobre la monarquía. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz popular, Santi Rodríguez.

Torra fuerza un pleno del #Parlament sobre el futuro de la monarquía. ¿Sobre qué temas que son de su responsabilidad y no gestionan no quieren hablar?

- Faltan rastreadores #COVID19

- No pagan becas comedor

- Ausencia en debate sobre reconstrucción

- ...https://t.co/SbC2R0sRjU