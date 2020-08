El rey ha huido en 'El Mundo' y estruendoso aplauso a 'Pedro I El firme' en 'El País'

El Mundo

Dice el editorial de Francisco Rosell que "empieza a dar Pedro Sánchez síntomas de no saber qué hacer con las tempestades cosechadas por los vientos sembrados por él mismo. La crisis encapsulada del Gobierno parece estar a punto de estallar porque los de Iglesias se han echado al monte" con la escabrosa marcha de Juan Carlos I.

"El presidente sorprendió ayer con una carta a la militancia socialista para pedirle respaldo al "pacto constitucional", incluida la defensa de la Monarquía , la misma institución medular que, por acción u omisión, el propio Sánchez ha contribuido a erosionar estos últimos años, jugando con un fuego que ahora quema. Se equivoca de destinatarios con esta misiva. Su credibilidad y la autoridad que exige su cargo pasa porque ponga orden de una vez en su propio Gobierno y se niegue a seguir este viaje con compañeros que cada día elevan los insultos a la Corona y muestran nulo respeto por las instituciones" .

Salvando las distancias entre el Gobierno de España y un periódico con diversidad de opiniones, a Rosell le ocurre lo mismo que a Sánchez. Tiene un lío en casa entre la línea editorial del periódico y sus opinadores más podemitas, como Antonio Lucas, que como diría el mismísimo Pablo Iglesias, considera que "que el Rey con el que arrancó la España democrática huya de España debe ser considerado como lo que es: un fracaso". En esta operación hay varios fracasos. Y no todos son atribuibles al emérito.

El País

El País dedica un estruendoso aplauso a Pedro Sánchez. "Firmeza", titulo un rendido editorial. "El presidente Pedro Sánchez subrayó en su comparecencia del martes el inquebrantable compromiso de su Gobierno con el orden constitucional. En el Consejo de Ministros de ese mismo día, además, aglutinó al Gabinete de la coalición que preside en torno una idea central: frente a los desafíos próximos, es momento de garantizar la estabilidad y de fortalecer las instituciones". Bravo, bravo.

"Diversas fuerzas han aprovechado los poco edificantes comportamientos del rey emérito para erosionar la Monarquía parlamentaria Ha habido fuerzas políticas que se han encaramado a este comprensible sentimiento para arremeter contra el actual modelo constitucional", Torra, ERC… pero no Podemos, que lo ha hecho "dese un ángulo distinto". No concreta qué tipo de ángulo, pero todo apunta al ángulo obtuso.

"En este paisaje, no es baladí el intento del presidente del Gobierno de marcar los límites del juego y llevar a su socio al sosiego institucional. La firmeza con que Pedro Sánchez defiende el orden constitucional frente a quienes buscan su simple erosión requiere de los máximos apoyos y del entendimiento de que, como dijo él mismo, en este momento "no se juzga instituciones, sino a personas". Plas, plas, plas, ¡viva Pedro I!

ABC

ABC ha encontrado a don Juan Carlos. Está en Abu Dabi, sano y salvo. Respiran tranquilos en Vocento, ya no tenemos a un anciano situación de riesgo errante por el mundo a merced de un virus.

El periódico monárquico se lleva las manos a la cabeza con la última tontada de Iglesias pidiendo que el Rey comparezca en el Congreso. "Podemos elevó ayer de nuevo su acoso a la Monarquía y ahondó en la fractura interna del Gobierno de Sánchez con una insólita exigencia, solo propia de quien no tiene miramiento alguno en demostrar su doble vara moral de medirlo todo en política. Anunció que solicitará que Don Felipe comparezca en el Congreso para explicar la salida de Don Juan Carlos de España", cuando él se niega a dar explicaciones de sus propios asuntillos como el caso Dina y las sospechas de financiación ilegal.

"El mayor error de Sánchez fue conformar una coalición de Gobierno con Podemos. Su mayor desafío, lidiar con un partido que pretende, sencillamente, acabar primero con la Monarquía parlamentaria, y después con la democracia". Y con el PSOE. Bueno, eso ya lo ha conseguido.

La Razón

"El CIS agitará el debate de la reforma constitucional. Frente a la posición de Moncloa: Tezanos obvia el respaldo de Sánchez a la Carta Magna y a la Corona". ¿Y quién manda en el CIS? Pues eso.

Francisco Marhuenda se asombra de que haya "gente en el centro derecha que se hace ilusiones pensando que el gobierno social-comunista se romperá". Soñar no cuesta dinero. "En la Nueva Política lo único importante es alcanzar el poder y disfrutar de sus privilegios. Por ello, no hay que ser un lince para entender que Iglesias, Montero, Castells, Díaz y Garzón no piensan abandonar el Gobierno". Vamos, ni se les pasa por la cabeza. Y como Sánchez apriete un poco las tuercas acaban dando vivas al Rey, a la puertas giratorias, a los nombramientos a dedo… Lo que ya han hecho, vaya.