"Se avecinan un par de años infernales"

El Mundo

"Un 41% de votantes del PSOE no quiere a Podemos en el Gobierno", dice una encuesta. Entre los no votantes del PSOE, "la mayoría quiere fuera a Iglesias". Pero de España, a ser posible. Como dice Félix Ovejero, "nunca tan poca cosa pudo causar tanto daño".

Y más cositas sobre la corrupción podemita. "Antiblanqueo avisó en mayo a la Policía de los pagos de Podemos a Neurona". El editorial exige explicaciones a Iglesias. "No basta con disparar a los medios de comunicación", como hizo el mayordomo de los marqueses de Galapagar, Pablo Echenique, fiel a la costumbre podemita. "Pablo Iglesias necesita desviar la atención sobre acusaciones que acorralan a Podemos y de ahí que los propios socialistas consideren que la campaña contra la monarquía obedezca no solo a la indisimulada voluntad de erosionar el marco constitucional sino a la necesidad de tapar los indicios de irregularidades que pesa sobre Podemos", la gürtel de Podemos. "Si Sánchez quiere arropar a la monarquía, debe romper con sus aliados populistas", insiste por enésima vez.

Eduardo Álvarez se echa las manos a la cabeza ante el "dislate" de la marcha del ex rey. "Cabe implorar a Don Felipe que reaccione ya. No estamos en modo alguno ante una decisión privada de un ciudadano más. Si Zarzuela se empecina en ese argumento, pondrá en cuestión las premisas básicas sobre los deberes y privilegios que adornan a la dinastía. Si la Corona quiere deslindarse de las andanzas de Don Juan Carlos, lo tiene muy fácil: debe ser excluido de inmediato de la Familia Real y perder el titulo con carácter vitalicio de Rey". Porque a los ciudadanos de a pie no se nos llama majestad, ni tenemos título vitalicio alguno, por eso vamos y venimos cuándo y dónde nos viene en gana.

El País

"Trabajo prepara un subsidio para 550.000 parados sin prestación". Será por pasta. "El PP se vuelca en la economía para desgastar al gobierno". Qué cansinos son en este periódico, pero qué cansinos. Antes con la crisis sanitaria, ahora con la crisis económica, pero siempre lo mismo. Dice Claudi Pérez que "se avecinan un par de años infernales". "El pacto Sánchez e Iglesias se concibió para un mundo que ha desaparecido", así más vale que lo tiren a la basura. Pero enterito.

ABC

"Rebelión municipal: los alcaldes del PP se niegan a entregar los ahorros de sus ayuntamientos a Hacienda, y los socios nacionalistas de Sánchez amenazan con tumbar la medida en el Congreso". Que no van a dejarse robar sin defenderse. Entrevista a Abel Caballero, el alcalde traidor que facilitó el atraco de Sánchez. Ya nos enteraremos cuál ha sido su precio.

Isabel San Sebastián habla del rey, del de verdad. "Don Juan Carlos ahora era ya lo de menos. Don Felipe es lo de más. El auténtico objetivo de la campaña desatada por la Moncola y sus medios afines contra su padre. Porque lo que buscan es debilitar al rey que plantó cara a los golpistas catalanes cuando nadie más se atrevió. Don Felipe está hoy más solo e indefenso ante el peligro; es más vulnerable a los ataques lanzados desde la extrema izquierda con el beneplácito hipócrita de un PSOE que finge defender lo que en realidad está deseando ver caer. La próxima vez sus enemigos irán a por el jaque mate". Otra cosa es que lo consigan, Felipe tiene sus peones.

La Razón

"Ni república ni referéndum: España apoya al Rey", según una encuesta. Francisco Marhuenda hace una encendida defensa de la monarquía. "A pesar de la ferocidad de los injustos ataques que sufre la Corona es la institución necesaria y eficaz para estos tiempos tan complicados como angustiosos. No es difícil imaginar las consecuencias de un proceso constituyente con los independentistas que quieren romper España y los comunistas que sueñan con una república de izquierdas confederal. Quieren la república porque creen que cuanto peor estemos será mejor para sus intereses partidistas y sus ambiciones personales". Lo que quieren es montar pollos para que no se hable de la corrupción de Podemos.