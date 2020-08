¿Prepara Sánchez un 'Juan Carlos' para Iglesias?

El Mundo

"El juez estrecha el cerco sobre Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina". A ver si hay suerte y acaba en el trullo. El editorial habla sobre el desastre económico que pronostica hoy la OCDE. "Este pronóstico augura un escenario catastrófico para el conjunto del aparato productivo". Da muchas razones para esta calamidad, pero la fundamental es "la desastrosa gestión del Gobierno del PSOE y Podemos". "En esta coyuntura se requiere un Gobierno fuerte con un rumbo claro, y lo que tenemos es una coalición débil y presa de prejuicios ideológicos que conducirán a disparatados aumentos del gasto y de la deuda. España se enfrenta al reto de aprovechar la oportunidad que supone la inyección del Fondo de Reconstrucción para implantar reformas y acelerar la transformación del tejido productivo". Iglesias ya le ha pedido a Sánchez poder meter mano en el fondo. Conociéndole no es muy arriesgado suponer que acabará en su bolsillo.

El País

"La epidemia fuerza una bajada del alquiler en las grandes ciudades". Hombre, al fin una buena noticia. Como quien no quiere la cosa, sin pisar muchos callos, el editorial critica al Gobierno por no tener ya "diseñado y preparado" un "plan de estabilización financiera". "El Gobierno se mueve todavía con más soltura en las tareas de contención", como lo de los 430 euros de subsidio para los parados que se queden sin ayudas. "Es una decisión correcta". Pero "la fase de políticas activas de recuperación, que hay que insistir, debería estar diseñada", no está ni en pañales.

Miguel González hace una revelación insólita. "Aunque guarde silencio, el Gobierno está plenamente informado del paradero" del emérito. ¡No jorobes! ¿Entonces Sánchez mintió cuando dijo que no tenía ni idea de dónde andaba el viejo rey? Imposible. "También Exteriores está al tanto de los viajes de Juan Carlos I". Miguel González se merece un Pulitzer. Esto es periodismo de investigación.

ABC

"El Rey reaparece ensalzando el legado español en América". Ignacio Camacho advierte a Felipe de la trampa que le ha preparado Sánchez, que va a utilizar "su empresa de sondeos", el CIS, "como herramienta para recordar al Rey que está bajo su tutela". "Si el sondeo incluye una cuestión implícita sobre la república llevará el mensaje cifrado de que el actual gabinete tiene el futuro de la Corona en sus manos". Sánchez quiere "dejar claro quién manda y asegurar de que no hay sorpresas o tentaciones puntuales de sacudirse la tutela". El desalojo de Juan Carlos "no ha sido tanto una maniobra de protección como de advertencia". Si he echado a tu padre también te puedo echar a ti, así que cuidadito.

"Es probable que el CIS refleje una España aun mayoritariamente monárquica. Con reparos reformistas y un desgaste entre cuyas líneas pueda leerse la sutil amenaza de que el fiel de la balanza es susceptible de quedar desequilibrado". Ya sabes Felipe, si te portas bien y no me haces sombra, te puedes quedar en Zarzuela a modo de adorno, pero como saques lo pies del tiesto te arreo un Tezanazo y te envío con tu papá.

La Razón

"Calurosa bienvenida a la Familia Real. Don Juan Carlos, la palabra tabú en le recepción oficial". Que no se pusieron a cotillear con la prensa sobre la marcha del padre, son así de siesos.

Antonio Martín Beaumont habla del Gobierno. "Algunos analistas juegan con la hipótesis de que, aprovechando el tsunami desatado por la marcha del Emérito y los repetidos desplantes de Sánchez, Iglesias plantee a su Politburó el abandono de la coalición que le sienta a él y a Irene Montero sobre la mullida moqueta del Consejo de Ministros. Que nadie se llame a engaño. El poder es el mejor pegamento del mundo. Y no están los tiempos en Podemos como arriesgarse al frío que hace fuera del refugio de La Moncloa". Ni estos ni ningún tiempo. Solo las urnas podrán sacar a estos embaucadores del Gobierno. O echarlos a patadas de la política en las próximas elecciones o que la justicia actúe y le meta un puro al liante corrupto que tenemos de vicepresidente, no hay otra.

Sin embargo, Abel Hernández se huele que Sánchez le va a hacer a Iglesias un emérito. "La pregunta después de lo ocurrido en el último Consejo de Ministros es: ¿Está forzando Sánchez el abandono de Iglesias?". Ya sabes, Pablo, si lo ha conseguido con todo un rey a ti te puede hacer pedacitos y mandarte de una patada a Venezuela. O Irán, lo mismo te da a elegir.