Un colaborador de TV3 insulta a quienes no hablan catalán y un alto cargo de la Generalidad se parte de risa

"El único debate, entiendo, es que si vives en Cataluña y no hablas catalán o eres tontito o mala persona". Esta es la traducción de la última "aportación" de Jair Domínguez, un colaborador del programa de TV3 Està passant, al debate sobre los derechos lingüísticos en Cataluña. Domínguez, todo un clásico a la hora de señalar a quienes no comulgan con el dogma nacionalista, se refería a la entrevista que TV3 realizó a Carles Carrizosa, diputado de Ciudadanos, en calidad de jefe de la oposición en Cataluña y en la que el político respondió a las preguntas en español.

Llueve sobre mojado en el caso de Domínguez, que se ha labrado su popularidad entre el público independentistas con salidas de tono como asegurar que Inés Arrimadas había visitado la localidad natal de Puigdemont para que le tiraran un "cubo de mierda por la cabeza". Su salto a la fama se produjo en 2014 al protagonizar unas prácticas de tiro en un programa "cultural" de TV3 con caricaturas del entonces Rey Juan Carlos I. "La violencia siempre es una opción" declaraba Domínguez, que había sido presentado como escritor. "Si no tuviera familia, seguramente sería un terrorista" decía también.

Lo que no se esperaba en la última hazaña tuitera de Domínguez es que se sumara a la claque la directora del Institut Ramon Llull, el equivalente catalán al Instituto Cervantes, Iolanda Batallé, quien respondía al mensaje del colaborador de TV3 con un "me has hecho reír mucho", texto que ya ha retirado de la red. Batallé, que cobra unos cien mil euros anuales de la Generalidad desde 2018, se había distinguido hasta ahora por su perfil bajo.