Ni siquiera Torra se afilia al nuevo partido de Puigdemont, que sólo cuenta con 3.791 militantes

Poco más de dos mil personas (2.130) participaron en la votación telemática que eligió a la cúpula del nuevo partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat). Esa cifra supone el 56.2% del censo de la nueva formación (3.791 afiliados), también conocida como Junts per Puigdemont. El partido no acaba de arrancar a pesar de las grandes expectativas depositadas en el liderazgo del prófugo y los buenos resultados que le auguran las encuestas.

Según el PDeCAT, sólo un cinco por ciento de sus militantes ha migrado a JxCat. En el plano institucional, ni siquiera Quim Torra, que participó en el acto fundacional del partido, se ha decidido a dar el paso. Asegura que quiere preservar su condición de independiente. Sólo dos consejeros posconvergentes del actual gobierno regional han dado el paso. Se trata de Meritxell Budó, la portavoz del ejecutivo, y de Damià Calvet, titular de Territorio y Sostenibilidad y que tiene aspiraciones de ser el número dos de la lista electoral por detrás de Puigdmeont y, por tanto, candidato a presidente "efectivo".

Tampoco Mas

Tampoco Artur Mas avala la última aventura política del prófugo y mantiene un silencio absoluto. Ha decidido no participar en la lucha fratricida entre Puigdemont y el PDeCAT a la espera de acontecimientos. En la misma situación están consejeros del gobierno regional como Miquel Buch, Àngels Chacón y Jordi Puigneró (otro de los que suena como número dos de Puigdemont en la lista electoral), todos ellos dirigentes del PDeCAT que han decidido no dar el salto a la nueva formación.

Una de las dirigentes del partido de Puigdemont, Elsa Artadi, ya ha descartado una alianza electoral con el PDeCAT. Tampoco es partidario el secretario general, el golpista preso Jordi Sànchez, cabeza de la Crida per la República, un instrumento para financiar la estancia de Puigdemont en Waterloo que llegó a contar con más de quince mil inscritos. Muy pocos se han sumado ahora a la formación, donde el nuevo mantra es que lo importante no es el número de militantes, sino de votantes.