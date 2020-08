Pablo, sé fuerte: Podemos pone a prueba "las tragaderas" de sus votantes

El Mundo

"El juez imputa a Podemos por financiación irregular". Dimite Iglesias y toda la dirección del partido. Que no, que esto segundo es broma. Los mister proper de la política han reaccionado como los partidos a los que venían a pasar el trapo, que si campañas mediáticas, que si persecuciones. Con el aliño, este propio de la casa podemita, de los jueces fachas. Dice Rosell en su editorial que "la reacción de Echenique deja al descubierto hasta qué punto un partido que daba lecciones de regeneración al resto de organizaciones políticas, ahora se encuentra ante el espejo de su propia ejecutoria". El mayordomo de Galapagar y gorila personal de Iglesias no habló ayer de cloacas, pero al tiempo. "Un político responsable se hubiera limitado a pronunciar una defensa de la presunción de inocencia". Pero ¡ay!, "los dirigentes de Podemos no pueden hacer esto porque ellos mismos se han saltado este principio básico en un Estado de derecho cuando los jueces han imputado a adversarios políticos". Más bien les han despellejado. Arrieritos somos. "Ni la demagogia de Iglesias ni las descalificaciones de Echenique hacia la prensa pueden tapar las vergüenzas de un partido acorralado por la opacidad y las sospechas de corrupción de su contabilidad". Como recuerda Ricardo en su viñeta, Pablo, "sé fuerte, hacemos lo que podemos".

El País

El País tiene el cuajo de intentar esconder la noticia de la imputación de Podemos en una columnita. "Podemos se enfrenta a un otoño caliente con dos casos judiciales". Ni corrupción, ni financiación ilegal, ni malversación, nada. ¿Recuerdan las portadas a cinco columnas de la corrupción del PP? Pues oye, ni rastro con Podemos. El supuesto periodista J. J. Gálvez, que diría Pablo Iglesias si fuera de un periódico conservador, dice que "Iglesias se convirtió ayer en la diana de la oposición", que el abogado Calvente "se ha erigido en la bestia negra del partido desde su despido". No, majo, no. Podemos ha sido imputado por presunta corrupción por un juez, y aquí la oposición ni pincha ni corta. Este panfletillo podemita en el que ha convertido El País ha perdido todo atisbo de vergüenza.

ABC

"La justicia destapa las cloacas de Podemos". Cloaca eres tu. También a Bieito se le nota la satisfacción en su editorial. "Pablo Iglesias debe hacer un recuento urgente de sus problemas judiciales para cambiar ese discurso tan ineficaz de que todo responde a una conspiración contra él y su partido". Eso ya solo se lo tragan los cuatro descerebrados que le siguen votando. "Si se aplica a sí mismo el rasero que pasó a Rajoy, le resultará muy difícil negar que desconocía lo que estaba pasando, o que no debe responder políticamente por esas irregularidades, siempre que se acrediten". Pues es una tumba, oiga, ni escribe en Twitter. "La irrupción de UP e Iglesias en los juzgados se está produciendo a lo grande, como un partido de la casta más rancia y más antagónica a los valores de regeneración y transparencia que tanto presuntamente defendía el vicepresidente segundo, hoy convertido en un político maniobrero y turbio en cuyos oídos resonarán aquellas palabras que dedicó hace unos años a Mariano Rajoy: 'Solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido". Y eso que el PP sí es un partido. Lo de Iglesias es una empresa familiar, una secta dirigida por la parejita Iglesias-Montero y con un grupito de siervos bien pagados para guardarles la finca.

Luis Ventoso dice que "Don Pablo ya ha incurrido en todos los vicios de La Casta, uno tras otro". Incluso alguno de cosecha propia, como lo de arremeter contra todo juez que haga algo que no le guste. "Su único horizonte es intentar conservar la berlina oficial para él y su muer todo lo que pueda, porque el horizonte electoral de Podemos empieza a sonar a réquiem". "Cloaquilla habemus, don Pablo". "Ya tenemos nuestra caja B, Don Pablo. Ya somos casta pura. En cambio lo que no tenemos es congruencia alguna con lo que predicábamos en la oposición". Vigila tu escaño, Pablo, puede que algún diputado socialista intente vengarse de la cal viva y te lo rocíe con algún producto maloliente.

Ramón Pérez Maura flipa con El País. "A las 17.15 hora de ayer la imputación de Podemos no era una de las cinco primeras noticias de la portada digital del antiguo diario independiente de la mañana". "Los que se rasgaban las vestiduras con Gürtel" compiten hoy en ensuciar la profesión de periodista con el diario de Escolar -al menos al hijo de Arsenio le excusa que no es periodista, es hijo de - y Público, que es cualquier cosa menos un periódico.

Manuel Marín tiene una curiosidad. "La pregunta no es si hay visos de realidad penal en las acusaciones, sino si su electorado hará la vista gorda haciendo imperar ese criterio ideológico de superioridad moral con el que se alimenta. Las tragaderas de la izquierda populista siempre fueron generosas cuando el latrocinio lo cometían los suyos". Y así seguirá siendo, Manuel. Los votantes que le quedan a Podemos no son ciudadanos normales, son simples servidores del macho alfa.

La Razón

"Imputan a Podemos y a parte de su cúpula por la caja B". "De asaltar los cielos a pisar los juzgados", dice el editorial. "Más de uno, dentro y fuera de Podemos, ya esta releyendo los estatutos de la formación morada para saber si dicen algo de dimitir cuando se está imputado". ¿Estatutos de Podemos? No nos hagan reír. Pablo Iglesias es el único estatuto que tiene Podemos.

Francisco Marhuenda habla de la presunción de inocencia y tal y tal. Recuerda cuando en Podemos decían que el PP "era una organización corrupta y que había que ilegalizarla". Y también recuerda, está fresquito en la memoria, las "teorías conspirativas" a las que se aferró el PP. Ay Pablo, has convertido a Podemos en un PP pequeñito. Si tuvieras dignidad tomarías ejemplo del viejo rey y te largarías de España. Es patético.