Involuntaria bofetada de 'El País' a Podemos: les acusa de comportarse igual que el PP

El Mundo

"Sánchez esquiva el ataque frontal de Podemos a los jueces". A los jueces, a los medios, a la policía. Podemos tiene una manía persecutoria que deberían hacerse mirar en un psiquiatra. Cada vez es más evidente que necesitan medicación. El editorial se centra en las ruedas prensa de Sánchez. "habla y habla y no dice casi nada". Es muy típico en la pata socialista de este Gobierno. No hay más que someterse al suplicio de escuchar a María Jesús Montero. A El Mundo le parece "poco democrático que el presidente hiciera de don Tancredo preguntado por un asunto tan grave como la imputación de un juez a Podemos por financiación irregular". Que no le perturba lo mas mínimo, dijo. "El presidente no pide explicaciones a sus socios ni aclara él mismo cuando tanto se habla de ejemplaridad si esos comportamientos tienen cabida en su gobierno de coalición". Pues ya saben, el que calla otorga.

Jorge Eduardo Benavides dice que es que el PSOE se ha podemizado por completo. "Sánchez ha copiado con entusiasmo los habituales modos despóticos del podemismo y ha convertido a lo que queda del PSOE en el vientre de alquiler de la extrema izquierda".

El País

El País me deja de piedra. Hoy dedica un editorial, "La justicia dirá", que aparenta defender la presunción de inocencia de Podemos. Pero lo que viene a decir que es que son igual que el PP. "Los adversarios del partido de Iglesias ya hablan de una caja B y el PP, que cuando ha tenido sus propios escándalos lo negó todo y evitó cualquier cese, ha pedido la dimisión del vicepresidente". ¿Está defendiendo El País que Podemos se comporte como el PP? ¿Pero no venían a darle una vuelta a la política? Boquiabierta, estoy.

ABC

"Sánchez no exige ahora ejemplaridad a su socio. Se niega a valorar la imputación de Podemos". Habla el editorial del "cinismo" de Sánchez. "La investigación sobre don Juan Carlos le resulta inquietante y perturbadora, pero la Podemos no". Bueno, en el fondo le viene de perlas. "El doble rasero a la hora de medir vuelve a convertirse en el mantra de la izquierda para distinguir entre corruptos malos y corruptos buenos", "El PSOE aniquiló al PP con una moción de censura basada en una resolución judicial, y siempre sostuvo que Rajoy era responsable de los desmanes del PP. En tal caso, debería valer la misma filosofía para romper con Podemos". Pedro Sánchez tiene una valoración para cada día, para cada caso, para cada asunto, para cada persona. El tío tiene más disfraces que Mortadelo.

Álvaro Martínez se parte con la que están liando los podemitas con los jueces. Ahora tocan "fantasmagóricos contubernios mediático-judicial para hacer naufragar la nave podemita". Hemos pasado de la cloaca a los jueces con el común denominador de los medios de comunicación. Qué injustos son, con lo que se está esforzando la izquierda mediática para sacarles del atolladero. María Llapart, la suplente de Ferreras se merece que Podemos le dé algo de su caja B. Lleva a valorar el caso a Antonio Maestre, que es como si yo llamo a mi madre para que opine sobre mi.

La Razón

"Podemos cargó de forma irregular 15 contratos a una subvención". También se quejan del "doble rasero" de Sánchez. ¿Doble? Tiene uno cada día. "La izquierda está aureolada por una superioridad moral que les hace indemnes a cualquier tipo de latrocinio político. Iglesias, acostumbrado a someter a juicio público a todos los adversarios políticos y hacerlo sin una sola prueba, solo a través del escarnio en las redes sociales, ha optado por el silencio, pero sabiendo que lo que pueda decir en todos los frentes jurídicos que tiene abiertos puede ir en su contra". Venga, Pablo, di algo, que tenemos ganas de oír esa voz cavernosa hablándonos de cloacas y persecuciones. Vamos Pablo, no te hagas un Rajoy.