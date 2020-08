Calvente responde a Podemos: "No estamos ante Gürtel o Filesa, es mucho peor" El ex abogado del partido dice que son "algunos dirigentes" los que se han enriquecido y que Iglesias no podía ignorarlo.

José Manuel Calvente. | Archivo LD Después de varios días de acusaciones por parte de la cúpula de Podemos, incluida la de haber "violado" su secreto profesional o la de haber basado su denuncia al partido en la mera "rumorología", José Manuel Calvente contestaba este jueves a través de un hilo en Twitter y advertía que estamos ante un escándalo peor que el de los de financiación irregular que afectaron en su día al PP y al PSOE, Gürtel y Filesa. Calvente asegura que en este caso las irregularidades no eran para financiar a la formación integrante del Gobierno de España, sino para que "algunos dirigentes" se enriquezcan a título individual. Asegurando que él sí respeta la presunción de inocencia, afirma que estaríamos ante gente que habría medito la mano en la caja de la formación para su beneficio y el de sus amigos, aunque no da ningún nombre. 1. A diferencia de todos los casos de corrupción de partidos en España, en Podemos no estaríamos ante la presunta corrupción de un partido, sino ante una presunta "corrupción dentro del partido", una presunta "financiación ilegal" de algunos dirigentes. — José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 13, 2020 Calvente sí se refiere a Pablo Iglesias para, de manera algo críptica, atribuirle responsabilidad por lo sucedido: "Podemos es una víctima y debería perseguir a estos presuntos canallas donde el ‘líder’ del partido no sería tan ‘incompetente’ como para no saber lo que estaba pasando en su partido, presuntamente claro". El ex abogado, absuelto de una acusación que le lanzó el partido por supuesto acoso sexual a una de su compañeras, la también abogada Marta Flor, pide a la militancia que actúe y diga "¡Basta ya!". Calvente asegura además que durante su declaración el pasado abril, entregada ya en su totalidad a Podemos, le dijo al abogado de la formación morada: "Usted ha venido aquí a intoxicar el procedimiento". Compartir

Enviar

Enviar

Flipear

Tuitear

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Pablo Iglesias

Podemos

José Manuel Calvente En España