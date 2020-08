Ciudadanos denunciará en la UE la negativa de Frigo a utilizar el español en Cataluña

Bronca mayúscula en las redes con la marca de helados Frigo, que se niega a utilizar el español en su publicidad y en el etiquetaje de sus productos en Cataluña. La multinacional angloholandesa Unilever, de quien es la popular marca de helados, considera que cumple con la legislación autonómica vigente en la región y que eso es motivo suficiente para no contemplar la inclusión del español en su cartelería y en sus etiquetas.

Ante la avalancha de quejas, el servicio de atención al consumidor de Unilever España ha emitido una respuesta tipo que dice así: "En referencia a su consulta, indicarle que la rotulación de la cartelería de Frigo en Cataluña cumple con la legislación vigente obligatoria para todas las compañías que comercialicen sus productos en esta comunidad autónoma. Es nuestra responsabilidad respetar la legalidad vigente, así como servir en todo momento a nuestros consumidores y clientes allá donde se encuentren".

La contestación no ha satisfecho a los reclamantes. Ciudadanos se ha sumado a las quejas y el eurodioputado Jordi Cañas ha asegurado que denunciará a Unilever en la Unión Europea. "Denunciaré ante la Comisión Europea la respuesta de la multinacional Unilever España que vulnera y viola la normativa europea. El corolario a la respuesta de Unilever España es evidente: No me respetas, no te compro", ha asegurado en Twitter Cañas.

Denunciaré ante la @EU_Commission la respuesta de la multinacional @UnileverSpain que vulnera y viola la normativa europea.

El corolario a la respuesta de @UnileverSpain es evidente:

No me respetas, no te compro. @frigo_helados https://t.co/TGXA2xBhC4 pic.twitter.com/4ambnM7uaj — Jordi Cañas (@jordi_canyas) August 13, 2020

Un directivo y "activista nacionalista"

Unilever tiene su sede en España en Viladecans (Barcelona) y está presidida por Antonio Casanova. El responsable del negocio de los helados es Xavier Mon Companys, vicepresidente para España de la compañía. El digital Crónica Global ha calificado a Xavier Mon de "activista nacionalista". Según este medio, "el directivo retuiteó mensajes en defensa del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont".