El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación -como hace varias veces cada semana- para hacer una evaluación sobre la incidencia que sigue teniendo la pandemia de coronavirus. Y esta vez, al contrario de lo que había hecho en las últimas semanas, no ha negado de forma contundente que se esté ante una segunda ola de contagios. Es más, ha abierto la puerta a ello.

"Podemos utilizar términos técnicos para definir una segunda ola. Deberíamos considerar que es una trasmisión comunitaria sostenida, no controlada, que tiene un impacto en el sistema. Podríamos definir así una segunda ola. Ahora mismo tenemos un incremento de casos, un incremento en la trasmisión, también hay un incremento en la capacidad de detección y, por tanto, sí tenemos una segunda ola no sería en todas las comunidad autónomas", ha dicho a preguntas de los periodistas.

"Que lo llamemos segunda ola o que lo llamemos ondas epidémicas asociadas a brotes con una trasmisión más o menos controlada es más bien una cuestión semántica. Yo creo que no deberíamos buscar un término que nos genere más ansiedad de la cuenta. Si que es cierto que estamos con un incremento de casos… podría serlo o podría no ser una segunda ola", ha continuado el responsable sanitario.

"Sí que es verdad que podríamos estar o no, pero si que es cierto que la trasmisión comunitaria está generando un importante número de casos en zonas concretas, que se está consiguiendo controlar, y que la evolución de esta segunda ola está siendo muy lenta y muy suave. No voy a entrar en discusión sobre si estamos o no en una segunda ola, lo que sí es cierto es que no me atrevería ahora mismo a calificar esto como algo como lo que vivimos en marzo y abril", ha añadido.

Presión hospitalaria baja

Simón ha explicado que la presión hospitalaria no es importante y que todavía está muy lejos de la crisis sanitaria que provocó hace unos meses: "En España no hay riesgo de colapso sanitario. El índice de ocupación de pacientes con coronavirus es de un 3 por ciento de las camas. En algunos puntos concretos ha habido una presión superior. En Aragón ha habido dos hospitales que han tenido presión, sin llegar a lo que se vivió el pico, pero ahora no pone en jaque al sistema".

Después, ha detallado que en la actualidad hay hay 3.596 camas que están ocupadas por pacientes con coronavirus o con sospecha de que pueda padecerlo. De ellos, 383 están en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). La región con más pacientes es Madrid, que alcanza el millar, seguida de Cataluña con 892 pacientes ingresados y de Aragón con 393.

El responsable sanitario también ha explicado que sigue descendiendo la media de edad de los enfermos por Covid-19. "La edad media de contagio en mujeres es de 42 años y en hombres es de 39", ha detallado. A principios del pasado mes de junio la edad media del paciente con coronavirus era de 52 años, y durante la época más dura de la pandemia, entre marzo y abril, era de 62 años. En estos momentos, el 85 por ciento de los contagiados son menores de 65 años.