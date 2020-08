Murcia critica el “abandono” y la “dejadez” del Gobierno ante la llegada de pateras y las fugas de inmigrantes

Una de las zonas de España en la que la crisis sanitaria del coronavirus golpeó con menos fuerza en su primera ola y que aplicó correctamente las políticas de contención fue la Región de Murcia. Sin embargo desde el comienzo de la desescalada ha visto como han aumentado los rebrotes en toda la Comunidad Autónoma desde que un viajero procedente de Bolivia y enfermo de covid-19 hizo que se tuviera que volver a confinar el municipio de Totana.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Javier Celdrán, ha analizado esta situación y ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez. Celdrán ha recordado que "el rebrote de Totana surge porque llega un boliviano que pasa todos los controles del aeropuerto de Barajas". El consejero ha dicho que "el Estado está dejando a las CCAA que tomen medidas y no está coordinando".

En este sentido ha señalado que los españoles "estábamos haciendo un gran esfuerzo de aislamiento, de distancia social, de evitar que hubiese contacto entre personas" y parece "absurdo que todo se viniese al traste porque hubiera una entrada y salida descontrolada de personas entre CCAA". Además ha recordado cómo la costa y la proximidad al norte de África hace que lleguen "oleadas de pateras" llenas de inmigrantes.

"Debe ser el Estado el que garantice, porque es el responsable en materia de inmigración, que cuando llegan sean custodiados, se les tengan que hacer PCR, se aísle a los positivos y cuarentenar a los que han estado en contacto", ha apuntado el consejero murciano. Celdrán ha destacado que "el riesgo de que sigan llegando pateras es real" y que luego esas personas "cruzan por toda España dirección Francia". Por eso piensa que "este tema es serio y es grave y el Estado debería tomar las riendas de este asunto".

Ha recordado que "la política de inmigración, en sus éxitos o en sus fracasos, no es competencia de las CCAA" y que "si llegan más o menos inmigrantes será éxito o fracaso de las políticas del Gobierno de España". Por eso cree que "no tienen que ser las CCAA las que paguemos los platos rotos de la ineficacia de unas políticas que siguen sin funcionar".

Javier Celdrán ha explicado que desde el gobierno regional han tenido contacto "con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias" y que pidieron "con urgencia que nos atendiera porque era imposible que nos entendiéramos con el delegado del Gobierno, que lo único que dice que le ha llegado un protocolo y que lo está aplicando".

Además han "escrito cartas a los ministros de Interior, Defensa e Inmigración" y han pedido "que nos dejaran instalaciones militares y que las pusieran a disposición para que pudiéramos cuarentenar ahí a estas personas". El consejero de Presidencia ha revelado que "Defensa no ha contestado nada" por lo que viven "una situación de abandono, de dejadez, de mirar hacia otro lado y ver si pasa el tiempo".

Fugas de 184 argelinos con contactos con covid-19

"Desde el día 24 de julio que llegó la primera oleada ha sido absolutamente esperpéntica y de vergüenza", ha contado Javier Cerdán que acusa a la Delegación del Gobierno de "dejación de funciones". Ese día llegaron a Murcia 424 argelinos y desde el gobierno autonómico tuvieron que "buscar una ubicación urgente para tenerlos cuarentenados".

El consejero de Presidencia ha criticado que lo están haciendo "sin medios suficientes de custodia de Guardia Civil" lo que ha servido para que "184 argelinos" se hayan escapado en "cuatro fugas". "No han sido controlados ni por la Guardia Civil ni por la Policía, entre otras cosas, porque no se ha dotado de medios", señalado Celdrán. "No hay medios para controlar a tantísimos, tan solo una pareja de la Guardia Civil para un pabellón con 150 argelinos", ha dicho.

Ha contado que "en el momento en el que hay un positivo y reciben la información de que van a tener que estar 15 días en una instalación controlados médicamente lo que hacen es intentarse fugar". El problema es que "todos los que se han fugado han estado en contacto estrecho con alguien que había dado positivo" en coronavirus.