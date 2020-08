Cientos de personas sin mascarilla se concentran en Colón para defender que la pandemia es una "farsa"

Un grupo de ciudadanos críticos contra el uso de la mascarilla obligatoria ante la covid-19 se han congregado esta tarde en la Plaza de Colón (Madrid) para denunciar que se trata de una medida "ridícula" y un "recorte" de libertades merced a la crisis del coronavirus, una pandemia que ha sido calificada de "farsa" y "mentira" por varios de los asistentes.

La protesta ha arrancado a las 18 horas con una multitudinaria asistencia en la céntrica plaza sin respetar la distancia de seguridad y con una parte de los congregados que no portaba mascarilla en determinados momentos, pese a que su uso es obligatorio en espacios públicos de Madrid cuando no se puede mantener la distancia de seguridad. Su desarrollo ha generado expectación después de que el cantante Miguel Bosé haya mostrado su respaldo a la misma en varios mensajes en redes sociales.

No obstante, en el acceso a la Plaza de Colón se han desplegado efectivos de Policía Nacional para instar a los asistentes a entrar con mascarilla, tal y como está pautado por normativa.

En la concentración se han podido apreciar carteles con lemas como 'La mente es como un paracaídas, funciona cuando la abres', 'El miedo baja las defensas, tú eliges' o 'Stop nuevo orden mundial'. Además, se han escuchado cánticos como "libertad", "el virus es el miedo", "televisión manipulación" y "falsos test, falsos positivos".

😷 Manifestación antimascarillas en Colón con más de 1.000 asistentes 📢 "Bote, bote, bote... aquí no hay rebrote" pic.twitter.com/r58MEEymgu — Nacho Pla Pérez (@nachopla95) August 16, 2020

Carmen, del colectivo '#StopConfinamiento', ha dicho en declaraciones a Europa Press que se ha organizado esta manifestación para reclamar "derechos humanos y libertades que les están quitando con la excusa de un supuesto virus que ya no produce fallecidos".

"Están gestionando unos PCR que dan positivos y todos son asintomáticos. Queremos recuperar nuestras libertades y que nos dejen volver a lo de siempre, a trabajar e ir al colegio y no llevar todo el día mascarillas", ha agregado para incidir en que el Covid-19 mueren menos gente que por la gripe o el cáncer.

En su opinión, no se tiene que producir un nuevo colapso y que lo que sucede es "una gran campaña de terrorismo mediático en todo el mundo" creando "miedo en la sociedad" para hacer una "gran bola donde no la hay".

"No hay alarma, esto ya se ha pasado y queremos volver a la vida normal de trabajar y estudiar y seguir con nuestro derechos y no llevar 24 horas mascarilla gente sana que no tiene por qué llevarla", ha agregado para espetar que "ya no hay pandemia".

Uno de las asistentes ha detallado a Europa Press que ha acudido a la concentración para reivindicar "el derecho a decidir", en este caso de vacunarse o no cuando exista un remedio ante el Covid-19. En su caso, ha decidido protestar con mascarilla pese a que la convocatoria se dirigía contra su uso obligatorio por "respeto a los demás" pese a que no tiene miedo al contagio.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que no valen para nada (...) En los test hay también falsos positivos. Yo llevo la mascarilla porque respeto el miedo que otras personas puedan tener", ha sostenido.

"Es mentira la pandemia"

Otro de los participantes ha asegurado que las medidas adoptadas contra el coronavirus "están destrozando la vida a mucha gente" porque son "desproporcionadas". "Es peor el remedio que la enfermedad", ha manifestado para calificar de "ridículo" el uso de la mascarilla porque "no vale para nada".

"Es mentira la pandemia. No existe la pandemia. Los hospitales están vacíos", ha espetado para agregar que los medios "manipulan a la gente" y que la gripe del año 2015 mató a más personas que el coronavirus. "No tengo ningún miedo", ha remachado.

Otro asistente ha indicado a Europa Press que esta concentración es necesaria para que "el pueblo despierte" al opinar que la crisis del Covid-19 es una "farsa". "Este virus no existe", ha llegado a declarar para añadir que detrás de la crisis hay "intereses de las élites" porque lo que ocurre es "una gripe como la que han existido toda la vida y nunca han quitado derechos ni libertades". "Esto no tiene ni pies ni cabeza, es un sinsentido", ha lanzado para insistir en su discurso negacionista sobre la pandemia.

Los médicos cargan contra estos actos "pseudociencias"

Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha reiterado su preocupación por la "proliferación de casos de pacientes que han sufrido graves perjuicios en su salud como consecuencia de las pseudociencias o pseudoterapias".

En un comunicado, ha desgranado que el Plan para la Protección de la Salud frente a las pseudoterapias elaborado y presentado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio de Ciencia, cuenta con el "apoyo y respaldo proactivo" del Consejo y del propio Observatorio de la Organización Médica Colegial contra "las pseudoterapias, pseudociencias, intrusismo y sectas sanitarias".

Por ello, ha manifestado a raíz de esta convocatoria que se activen los mecanismos necesarios en la Comunidad de Madrid para que se impidiera esta concentración que "puede significar un atentado grave contra la salud pública".