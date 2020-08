Álvarez de Toledo: "Casado cree que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad"

Tras conocerse su relevo como portavoz parlamentaria del PP, puesto en el que le va a sustituir Cuca Gamarra, Cayetana Álvarez de Toledo comparecía este lunes en la puerta principal del Congreso de los Diputados, junto a los leones, para realizar una declaración de despedida ante los medios.

"Me parecen desdichadas y no las comparto" ha asegurado sobre las razones de Pablo Casado para destituirla, una decisión que no ha dudado en tildar de "errónea".

Sobre su futuro político ha dicho que lo meditará, por lo que de momento sigue como diputada por Barcelona, puesto para que fue elegida en las dos citas con las urnas celebradas en 2019.

A partir de ahí, y en una larga declaración en la que ha terminado sometiéndose a las preguntas de los periodistas, Ávarez de Toledo ha desgranado sus grandes discrepancias con Casado, quien en un encuentro privado en las últimas veinticuatro horas le habría dicho que su entrevista de este fin de semana en El País, en la que entre otras cosas lamentaba la destitución como director de la Asesoría Parlamentaria del partido del ex diputado Gabriel Elorriaga, le habría dicho que esas palabras, en las que afirmaba que se trataba de "una invasión de competencias", y en las que se ratificaba, eran "una desautorización a su autoridad, en varios frentes". En síntesis: "El señor Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad".

"Su decisión me parece la culminación de una expresión que he leído muchas veces a lo largo de estos meses, que es eso de ‘Cayetana va por libre’ o ‘Cayetana es un verso suelto’ Siempre digo: ¿Suelto de qué? En la política española infravaloramos la fuerza constructiva, creativa, necesaria, de la libertad y del pensamiento crítico" señalaba, asegurando para rematar el argumento que "la discrepancia no es sinónimo de deslealtad, que la libertad no es indisciplina y que el pensamiento propio nunca es un ataque a la autoridad, y desde luego jamás lo han sido, en mi caso, ante el señor Casado".

Arremete contra García Egea por "restringir" su "autonomía"

Álvarez de Toledo también tenía palabras muy duras contra el número dos de Casado, Teodoro García Egea, al que acusaba de haber tratado "desde el minuto uno" de "restringir al mínimo la autonomía de la dirección del grupo parlamentario" hasta el punto de considerarse la portavoz con menos autonomía de la historia del Grupo Popular.

En el terreno ideológico, la ex portavoz popular alertaba del a su juicio falso debate entre "radicales y moderados" que, vaticinaba, iba a suscitar su marcha. "Sobre esas etiquetas, de duros y blandos" se preguntaba "¿qué categorías son esas?" para concluir que "España es ese insólito país donde la centralidad y la moderación de una persona los definen el nacionalismo y la extrema izquierda". Algo que tiene que ver, explicaba, con su relación con Vox.

Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Casado, en el hemiciclo del Congreso. | EFE

"Curiosamente paso por ser la adalid de Vox y gran defensora de Vox en el PP, cuando creo que los propios dirigentes de Vox coincidirán conmigo en que pocas personas del PP han escrito páginas más duras contra Vox que yo" señalaba, asegurando que es algo que conocen "dirigentes del PP que, curiosamente, gobiernan con el apoyo de Vox, pero tienen el privilegio de que en el mundo mediático, en el paisaje general, se les llame moderados" una alusión clara a alguno de los barones populares como el presidente murciano Fernando López Miras o, incluso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, designado por Casado nuevo portavoz de la dirección del partido. Todo ello para concluir interrogándose retóricamente "si es radical hacer oposición firme e indómita al gobierno más radical, al gobierno más ultra de la democracia, que es el que por desgracia padecemos".

A Casado "no le interesa la batalla cultural"

En la misma línea, Álvarez de Toledo aseguraba que Casado le habría dicho en su encuentro de despedida que "no le interesa la batalla cultural" por no considerarla "importante" políticamente. "Para mí sí lo es, y profundamente; de hecho he dado la batalla contra el feminismo radical, en nombre de un feminismo anti victimista; por eso creo que el asunto de la memoria histórica debe encárese de frente, que hace falta poner punto y final a la utilización de la Guerra Civil y la dictadura como argumentos políticos" le contestaba.

Álvarez de Toledo, con Casado y Teodoro García Egea. | EFE

La diputada por Barcelona enmarcaba en ese contexto el momento más sonado de su trayectoria como portavoz parlamentaria, cuando tildó de "hijo de terrorista" al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Sus palabras fueron retiradas del Diario de Sesiones por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, una decisión por la que protestó en el pleno y que llevará al Tribunal Constitucional (TC).

"A la dirección del partido le parece que yo no tengo necesidad de plantear ese recurso ante el TC, no están dispuesto a sufragar ese recurso, pero yo buscaré la fórmula de sufragarlo para que las palabras verdaderas que yo pronuncié en esta casa queden en el Diario de Sesiones, como compromiso no con mi derecho a decir cualquier cosa, sino con mi derecho a decir la verdad".

Por lo demás, y en el terreno de las decisiones políticas más inmediatas, Álvarez de Toledo aseguraba que a Casado "le preocupaba mi posición ante la negociación de los Presupuestos y ante las negociaciones del pacto por la Justicia. Efectivamente yo no soy partidaria de un pacto con el PSOE por el reparto de cargos en la Justicia" afirmaba, al tiempo que decía que se le ha "mantenido al margen" de esas negociaciones con los socialistas. Al mismo tiempo, reivindicaba una "Justicia fuerte" como "dique de contención que tiene el sistema" contra, decía, "el proceso encabezado por el señor Sánchez en alianza con Podemos y el separatismo".