Marhuenda acusa a Cayetana de servir a Vox y abraza el discurso de Sánchez e Iglesias

El Mundo

"Teodoro García Egea gana poder en el PP y pone ahora el objetivo en los barones", cuenta Lucía Méndez. "Las circunstancias de la destitución de la portavoz, después de un año de polémicas internas, no dejan demasiado bien parado el liderazgo de Pablo Casado. Sus grandes apuestas han fracasado", dice que dicen en el partido. "A lo largo de un año entero, el número dos del partido no ha desaprovechado ni un solo día para advertir al presidente Casado de las "deslealtades" y el "individualismo" de Álvarez de Toledo. Hasta que el presidente del PP acabó por ver también lo que todo el mundo veía a su alrededor en la planta noble de Génova, 13". Vamos, que Teo le ha estado comiendo la oreja a Casado hasta que lo ha conseguido. "En las últimas semanas, el secretario general pisó el acelerador contra la portavoz. "O se va, o la echamos", le advirtieron sin tapujos a través de los medios de comunicación. "Yo no me voy a ir, tendréis que echarme", les respondió en silencio la interpelada". Lo de responder en silencio nos lo tendrás que explicar algún día, Lucía.

Y cuenta Mendez que Casado está muy cabreado porque, en lugar de irse calladita, Cayetana contó lo sucedido con pelos y señales. "Claro que los testigos directos de la operación interna de acoso y derribo que ha acabado con Álvarez de Toledo también señalan que el secretario general del PP le ha hecho un "mobbing de libro", empujándola a irse por donde vino". Que tomen nota los enemigos de Teodoro. Como decía ayer Bustos, Cayetana no sirve para hacer política de partido.

El País

"El Gobierno confía en que el PP se abra a más acuerdos tras la salida de Álvarez de Toledo". El editorial de hoy celebra la destitución como un "giro de envergadura. Solo el tiempo dirá si es ideológico y de calado o meramente táctico". No le parece a El País adecuado el concepto de libertad de Cayetana, a la que acusa de "tono bronco" en el Congreso. Especialmente cuando llamó al moderado Pablo Iglesias "hijo de terrorista", alterando "la convivencia". El ejemplo de bueno tono y moderación para El País son las acusaciones de golpe de Estado a Vox de Iglesias y aquél moderadísimo "cierre al salir, señoría" a Espinosa de los Monteros. Este es el estilo que para El País garantiza la convivencia.

El periódico sanchista echa de menos a los "moderados barones y dirigentes de la época de Rajoy", a los que tildaban de derecha extrema y extrema derecha cuando estaban en el poder.

Pero que se olvide Casado de que la extrema izquierda mediática le trate bien por echar a Cayetana. Casado "ha jugado a la demolición del Gobierno", dice como buen portavoz del gobierno social comunista. Le señala al presidente del PP la siguiente cabeza que tiene que cortar: Isabel Díaz Ayuso, "otra apuesta personal" de Casado cuyo gobierno en Madrid quiere demoler el PSOE. Y concluye marcando los siguientes pasos a Casado si quiere obtener un aprobado pelado en moderación. Negociar los presupuestos con Sánchez y la renovación del CGPJ y el Tribunal Supremo. Si no lo hace, seguirá siendo la ultraderecha crispadora que quiere demoler el gobierno, etc, etc, etc... y si lo hace también, qué tontería.

ABC

"Génova ve ‘desleal’ a Cayetana Álvarez de Toledo y descarta un pacto de Presupuestos con el Gobierno". "Fuentes de la dirección nacional subrayaron que Casado no llegará a ningún pacto presupuestario con un Gobierno del que forme parte Podemos y no firmará la renovación del Poder Judicial y acusaron a Cayetana de mentir". Bueno, el tiempo dirá quién dice la verdad.

Hoy, el periódico que dirige Bieito Rubido, se cuadra ante Teodoro García Egea y dice que "las críticas al Rey fue el detonante definitivo para la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo". Bieito, comprendemos que ABC es un periódico monárquico, pero eso es tomarnos por tontos. El detonante ha sido que se llevaba a matar con Teodoro, y no hay más.

Luis Ventoso cree que Casado ha cometido un error al desviar la atención mediática hacia su partido por un "mal rollito interno". "Casado acabará siendo presidente siempre que no cometa graves errores, porque la debacle económica alejará a los votantes de izquierda y llevara el balón a su bota", augura. Cayetana es muy lista y tal, pero también "es una persona altiva no muy leal a las siglas en las que todavía está y no empatiza con la mayoría silenciosa de electores. Pero degradarla por celos de machos alfa es una distracción evitable, que beneficia más a Sánchez que a Casado". Con lo bien que lo estábamos pasando con las corruptelas de Iglesias y viene el PP a obligarnos a cambiar de tema, son más torpes…

La Razón

Francisco Marhuenda, que sí que está disfrutando como un enano, llama a Cayetana "la nueva Juana de Arco del centro derecha". "Cayetana no ha sido sacrificada, sino que es víctima de su ambición y su carácter. Lo primero porque siempre actuó pensando que nadie en el PP le llegaba a la suela de los zapatos". Ahora veremos si tenía razón. Al menos con Egea.

Pablo Gómez cuenta hoy que Casado y Cayetana "llevaban enfrentados desde enero por las presiones de Álvarez de Toledo para reivindicar una gran coalición PSOE – PP. ‘Casado no será nunca vicepresidente de Pedro Sánchez’, dicen en Génova". Que él lo que quiere es ganar a Sánchez y ser presidente. Que haya suerte, Casado, la vas a necesitar. Y ponte una foto de Rivera en la mesilla. Para rematar la brillante operación, cuenta Pablo Gómez que el líder popular intentó cerrar la boquita a Cayetana ofreciéndole ser "secretaria de la Fundación Concordia y Libertad", ay, que me parto. Cayetana le mandó a hacer gárgaras.

Susana Campo va un pasito más allá en el ensañamiento de La Razón contra la ya ex portavoz parlamentaria del PP. "Al servicio de Vox", dice. Era "la pirómana del principal partido de la oposición" y "en vez de situar al PP como una opción viable al gobierno social comunista de Sánchez e Iglesias, les situaba cada día más cerca de la formación de Abascal". Qué curioso, La Razón copiando el discurso del gobierno social comunista de Sánchez e Iglesias.