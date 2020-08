Los sindicatos anunciaron la huelga de profesores en la CAM el 22 de junio

El comienzo de curso España parece que va ser caótico cuando a pocas semanas del inicio del curso el Gobierno no se ha puesto de acuerdo con las Comunidades Autónomas para coordinar las medidas necesarias y el coronavirus vuelve a estar descontrolado en casi todas las regiones. En la Comunidad de Madrid la izquierda ha aprovechado la situación para iniciar un otoño caliente contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso y algunos sindicatos han convocado una huelga de profesores coincidiendo con comienzo del año lectivo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el consejero de Educación y Juventud de la CAM, Enrique Ossorio, ha asegurado que el próximo martes presentarán todas las medidas para intentar hacer el inicio del curso con la mayor normalidad posible "el próximo 4 de septiembre con los alumnos de infantil". Ossorio ha recordado que el pasado 9 de julio presentaron un plan con distintos escenarios a los profesores y que "adaptarán" a la situación actual.

Ha pedido "tranquilidad" a las familias y confía "en la responsabilidad de los sindicatos y docentes" para que desconvoquen la huelga. El consejero de Educación ha contado que la huelga se la anunciaron el pasado 22 de junio "cuando no había rebrotes, cuando no habíamos anunciado todavía ni las fases ni las medidas, ni que íbamos a contratar a 8.500 docentes más".

"El 22 de junio nos dijeron que nos iban a poner una huelga a principio de curso. Es así de triste. Es una huelga puramente política. Nos acusan de imprevisión, de no haber previsto desdoblar las aulas, ni más profesores, de no tomar medidas de higiene" ha explicado Enrique Ossorio. El consejero de la CAM ha asegurado que "todo eso está en las instrucciones de inicio de curso que dictamos el 9 de julio o los anuncios que hemos hecho de más contrataciones o de nuevos contratos de limpieza". "Espero que no la secunden", ha añadido.

Enrique Ossorio ha señalado que "no puede ser que en este inicio de curso donde las familias tienen tanta incertidumbre, que hay gente que ha perdido su trabajo cuando ellos no, que convoquen la huelga. Me parece de película de terror". Además ha resaltado que "aprovechan la pandemia para hacer sus reivindicaciones habituales". El consejero de Educación y Juventud ha dicho que "entre los argumentos que ponen como causa están las privatizaciones, me gustaría que me contaran qué privatizaciones hemos hecho en la educación madrileña. De verdad, si no fuera de llorar sería de risa".

Sin embargo también ha reconocido a "los sindicatos responsables que no la han convocado, AMPE y CSIF, que tienen una implantación muy importante en la CAM". Ha agradecido "su responsabilidad" y que estén "expectantes a lo que planteemos". Ossorio ha apuntado que esas asociaciones sindicales "han tenido al seriedad de decir: ya sabemos las fases, vamos a ver la concreción y tomamos las decisiones. No primero la huelga como primera medida".