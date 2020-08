¿Se ha inventado Iglesias el 'acoso' como se inventó las cloacas?

El Mundo

Raúl Piña entrevista a Arrimadas, que reincorpora a la vida política tras dar a luz. "Si el Presupuesto no contenta a Iglesias, mejor para España". Dice el editorial que el objetivo la líder de Ciudadanos de arrinconar a Iglesias, Rufián y Otegi es "loable", "pero Arrimadas no debe perder el sentido de la realidad: el peso de Iglesias en el ejecutivo. El riesgo es que la oposición útil se convierta en dejarse utilizar como tonto útil por un Sánchez que se aviene a pactar solo por las dificultades para hacerlo con socios como ERC". El riesgo siempre será fiarse de Sánchez.

"Casado destituyó a Alvarez de Toledo para ganar elecciones". Dijo algunas cosillas más, palabras como puños para vengarse de la exportavoz, pero bueno. Rosell afirma que "le asiste toda la razón al dirigente popular cuando afirma que la colaboración que se le demanda es incompatible con que el ejecutivo siga en manos de los secesionistas y la izquierda radical". "Lo peor que podría pasarles a los populares es caer en la trampa que tan hábilmente tiende Moncloa apoyada en sus tentáculos mediáticos cuando presenta como radical a la oposición si ésta no se pliega sumisamente a sus exigencias o libra la batalla de las ideas".

Y "Simón, tras sumar 7.039 nuevos casos de Covid19: Las cosas no van bien". Yo ahí lo dejo.

El País

"Casado rechaza grandes pactos con Sánchez: "No somos una muleta". La izquierda y sus voceros mediáticos critican que Casado no pacte con Sánchez lo que Sánchez quiera. Cayetana abogaba por un gran pacto PSOE-PP – Cs y la ponían de ultra para arriba. Ahora celebran la patada que Casado le ha dado a la misma persona que quería pactar con el PSOE. Aquí no hay quién se aclare.

Jorge M. Reverte dice que "lo de verso suelto no tenía mucho sentido, no era fiable. Cayetana Álvarez de Toledo no actuaba como tal verso sino como una imprecación suelta, muy suelta. Lo malo era que esta señora habla como portavoz de un grupo parlamentario, de modo que sus numerosos exabruptos se le podían apuntar a ese grupo y no a ella". Por esa regla de tres, señor Reverte, la acusación del vicepresidente Iglesias a Vox de querer dar un golpe de estado pero no atreverse y el exabrupto 'cierre al salir, señoría' se le puede atribuir a todo el Gobierno. Por poner un ejemplo.

ABC

"Casado reclama un PP abierto y unido, fuera de las trincheras". Y resulta que "La escolta de Iglesias no denuncia el acoso y la fiscalía tampoco recibe atestado por los supuestos insultos al vicepresidente". Todo apunta a que estamos ante otra mentira como el robo de la tarjeta a Dina y el cuento de las cloacas. "El episodio se produjo tan solo unos días después de conocerse la polémica imputación de la formación morada por presunta malversación y desvió el debate mediático de la misma". Date.

Salvador Sostres le sacude de lo lindo. "La comedia de Pablo Iglesias con las pintadas y amenazas es una de las formas de llamar la atención más baratas que recuerdo". Bueno, de baratas nada, que las tontadas de la familia Iglesias nos cuestan un pastón. "Las supuestas pintadas solo las ha visto Pablo". Lo mismo lo pintó él, conociendo al personaje nada es descartable. La que ha montado con el culebrón Dina requiere una mente de lo más retorcido. "A los Iglesias se les está cayendo el tenderete. Se les empiezan a ver las vergüenzas a Podemos, aunque su mera existencia es ya una vergüenza para cualquier democracia avanzada. Que Iglesias es un tramposo, eso lo hemos sabido siempre".

Ramón Pérez Maura dice que "hasta que Pablo Iglesias no denuncie y no pida perdón" por haber promovido los escraches "no veo por que hay que denunciar el que supuestamente les han hecho a ellos y del que no hay más constancia que su testimonio personal". Vamos que se ha montado otra serie para dar pena como hizo en la campaña electoral. Pues pena, pena, le da a algún columnista conservador despistado y a El País.

La Razón

"El PP presiona para que Álvarez de Toledo deje el escaño". Y si no presiona el PP ya presionará Marhuenda al PP.

A Abel Hernández Iglesias se la ha colado pero bien. "Gritan, confunden la crítica con el insulto, y la discrepancia política con el acoso, como ha ocurrido con los intolerables ataques y el acoso al vicepresidente Iglesia y su familia. No vale todo, aunque él fuera, antes de entrar en el Gobierno, destacado defensor de los escraches. Todos, empezando por los medios de comunicación, tenemos que aprender a comportarnos. Es penoso el estilo montaraz, tabernario e insultante de determinados medios digitales". No sé si se referirá a Público, eldiario de Escolar, la Ultima Hora de Dina, pero lo que sí que es penoso es que Pablo Iglesias logre sus objetivos con columnas como esta. Ahí es donde nos quiere tener a todos este peligro público.