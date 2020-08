El cese de Cayetana enfrenta a Marhuenda, Arcadi Espada y Federico Jiménez Losantos

El Mundo

"Los pagos de Podemos a la empresa Neurona acabaron en una barriada de México". Dice Rosell que ya está bien, que "el cerco de las investigaciones se va cerrando, por lo que se hace ya insostenible que el líder de un partido que presume de transparencia continúe sin dar explicaciones sobre acusaciones tan graves". Las ha dado, hombre. Las cloacas, la persecución para que no llegue al gobierno, la extrema derecha. Anda que no ha dado explicaciones. "Pedro Sánchez no puede mantenerse ajeno a estas sospechas de corrupción y debe exigir a su número 3 que dé explicaciones convincentes sobre el asunto. No hay que olvidar que Sánchez llegó a La Moncloa a través de una moción de censura sostenida sobre una sentencia manipulada que atribuía al PP una supuesta caja B y prometiendo medidas de regeneración política. Su silencio sólo puede explicarse por el lazo de fidelidad interesada que le une a Iglesias, del que depende para poder seguir al frente del Gobierno". ¿Y te parece poca explicación?

El País

"Tensión por la vuelta a clase: sin medios ni personal ante la covid". "Las autonomías hicieron sus planes en un escenario demasiado optimista".¡Ojo, "las autonomías", no la Comunidad de Madrid! Que alguien tome la temperatura a este periódico. Xavier Vidal Folch se encarga de enmendar semejante desaguisado. La culpa "de esta desgracia es la ínfima calidad de liderazgo en algunas autonomías", especialmente en Madrid y Cataluña, pero sobre todo Madrid. "A diferencia de Ayuso y Torra, otros presidentes han sido responsables y prudentes", pese a que el caos reina en todo el territorio nacional y a que, que sepamos, hay un gobierno central social comunista que ha hecho mutis por el foro.

"Gabilondo enfría las ansias del PSOE por presentar una moción de censura en Madrid". ¿Y qué diablos pinta esto en las páginas de España cuando El País tiene sección propia de Madrid?, se preguntarán. Lo que está claro es que el PSOE no respeta la democracia y quiere derrocar al Gobierno de Madrid legítimamente constituido. ¿Les suena?

ABC

Preocupa y mucho la economía. "Todos los planes del Gobierno se han convertido en humo. Todo era propaganda. Solo era pura mercadotecnia política porque la realidad es que las persianas de 90.000 empresas, comercios y autónomos no han vuelto a abrir. Nunca hubo un plan económico de reconstrucción, sino charlatanería gubernamental". "En estas condiciones, solo es posible gestionar la miseria". Sánchez confía en que Europa le saque las castañas del fuego. Y además él no va a perder sus sueldo.

Isabel San Sebastián dice que "la maquinaria propagandística de La Moncloa goza de merecida fama, entre otras razones por su capacidad para suministrar a los medios de comunicación amigos argumentarios exculpatorios ante el fracaso clamoroso cosechado por Sánchez y su gabinete en la gestión de una pandemia que se les ha ido nuevamente de las manos y empieza a arrojar cifras de contagios inquietantemente similares a las de marzo. El más recurrente consiste en imputar todos los errores a las autonomías, en especial a Madrid. Cuando conviene a sus intereses, el ejecutivo central invoca su condición de tal para imponer su criterio. Cuando, por el contrario, le beneficia escudarse en la descentralización se lava la manos". Ya, lo malo es que le están poniendo en bandeja el discurso de que no sabéis hacer nada sin mi, si es que no puedo dejaros solos...

La Razón

"Más de la mitad de los padres no llevará a sus hijos al colegio". "Celaá se plantea retrasar el inicio del curso escolar". Dice el editorial que la encuesta del periódico dibuja "un país asustado, sin fe en su gobierno". "La inmensa mayoría de los españoles teme contagiarse por el virus y responsabiliza al gobierno de no haber tomado las medidas adecuadas para llevar a cabo el desconfinamiento". Mientras no nos vuelva a confinar.

Francisco Marhuenda aprovecha la columna de hoy para responder a otros columnistas sobre el caso Cayetana. "La arrogancia intelectualoide contra Teo", titula. "Una de las secuelas más clarificadoras de la caída de la Doncella de la Libertad es la sistemática descalificación del secretario general del PP, Teodoro García Egea. Los defensores de Cayetana Álvarez de Toledo lo han convertido en su bestia negra y utilizan como gran argumento que ha sido apartada por culpa del campeón de lanzamiento de de huesos de aceituna". "En algunos casos es el elitismo de intelectuales de salón nacidos en grandes ciudades", que " se sienten deslumbrados por grandes apellidos y títulos nobiliarios". Me juego la mano derecha a que se refiere a Arcadi Espada, que el sábado escribía en su columna de El Mundo: El rasgo más premiado del currículum de García Egea es su habilidad en escupir huesos lejos, básicamente de aceituna. "Hay excepciones", continúa el director de La Razón, "como algún amigo, donde se utilizan argumentos que se pueden compartir o no, pero tienen mayor consistencia". Me juego la mano izquierda a que se refiere a Federico Jiménez Losantos y la columna publicada este domingo en Libertad Digital. Y espero no perder las dos manos. Ni una, siquiera.